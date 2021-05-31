Клинт Иствуд строит успешную карьеру в кино уже седьмой десяток лет.

31 мая 2021 года исполняется 91 год американскому актеру, режиссеру и композитору Клинту Иствуду - одному из самых влиятельных представителей мирового кинематографа.

По этому случаю вспоминаем самые яркие работы актера, который со временем смог стать еще более успешным режиссером.

Долларовая трилогия Серджо Леоне

Клинт Исвуд начал свою карьеру в кино в возрасте 25 лет в 1955 году, однако большой успех к нему пришел после так называемой Долларовой трилогии итальянского режиссера Серджо Леона в жанре спагетти-вестерн. В нее вошли такие фильмы, как "За пригоршню долларов" (1964), "На несколько долларов больше" (1965) и "Хороший, плохой, злой" (1966). Герой Клинта Иствуда - "Человек без имени" - в первом фильме именуется Джо, во втором - Одноруким, а в третьем Блондином. Впрочем, несмотря на неизменное пончо и сигару во рту, нет прямых указаний на то, что это один и тот же герой.

От актера к режиссеру

После Долларовой трилогии Иствуд продолжил сниматься в вестернах и боевиках, играя харизматичных немногословных героев. Параллельно в 1968 году он основал собственную киностудию «Мальпасо», и через несколько лет, за редким исключениям, Иствуд снимался только в фильмах ее производства. Постепенно он оттачивал мастерство на режиссерском поприще.

Читайте такжеКлинт Иствуд снимет фильм по роману Ричарда Нэша "Плачь, мачо"

В 1971 году Иствуд совершил режиссерский дебют, выпустив психологический триллер "Сыграй мне перед смертью" / Play Misty for Me, также сыграв в нем главную роль. Картина о диск-жокее, который заводит роман с одной из своих поклонниц, а потом не может избавиться от преследования со стороны потерявшей контроль женщины, получила позитивный отклик со стороны критиков и побудила Иствуда и дальше чаще находиться по другую сторону камеры.

В последующие годы количество фильмов, в которых Иствуд выступал в качестве актера, сокращалось, в то время как число его режиссерских работ только увеличивалось. В 1988 году он выпустил фильм "Птица" / Bird с Форестом Уитакером в главной роли - это был первый фильм Иствуда-режиссера, в котором не было Иствуда-актера. Фильм о джазовом музыканте (Иствуд - ярый меломан, и потому тема музыки нередко поднимается в его фильмах) пришелся по душе критикам, а также собрал приличный урожай кинопремий, впрочем, оставив самого Иствуда без наград.

Однако уже в 1993 году Клинт Иствуд все-таки получил свой первый "Оскар", точнее сразу два - за режиссуру и лучший фильм за драматический вестерн "Непрощенный" / Unforgiven, а также номинацию в категории лучший актер. Фильм памяти Серджо Леоне рассказывал историю бывшего бандита, а ныне отошедшего от дел бедного фермера, который решается взяться за старое ради своих детей.

В будущем Клинт Иствуд претендовал на "Оскар" в категориях лучший фильм и лучший режиссер еще с четырьмя фильмами: "Таинственная река" (2004), "Малышка на миллион" (2005), "Письма с Иводзимы" (2007) и "Снайпер" (2015). При этом бойцовской драме "Малышка на миллион" с Хилари Суонк удалось победить в обоих категориях, сама актриса также получила свой "Оскар" за лучшую женскую роль. Также у Иствуда есть почетный "Оскар", который он получил в 1995 году за вклад в развитие кинематографа.

Кроме того, на счету Иствуда-режиссера драматический триллер "Гран Торино" (2008), в котором он сыграл главную роль, биографическая картина о жизни Нельсона Манделы "Непокоренный" (2009) с Морганом Фрименом и Мэттом Дэймоном, биографический фильм "Дж. Эдгар" (2011) о многолетнем главе ФБР Эдгаре Гувере с Леонардо Ди Каприо, спортивная драма "Крученый мяч" (2012) с Эмми Адамс и Джастином Тимберлейком, где также сыграл сам Иствуд, и другие.

Стоит отметить, что несмотря на свой почтенный возраст, Клинт Иствуд, похоже, вовсе не собирается завязывать с кино - уже в этом году должен выйти его новый фильм, драматический нео-вестерн "Мужские слезы", в котором Иствуд выступит и главным актером, и режиссером. Фильм расскажет о некогда известном участнике родео, которому предстоит привезти из Мексики в Техас сына своего босса. Путешествие оказывается сложным и опасным, но в результате герою удается обрести новый смысл жизни.

Не забывает Иствуд и о подготовке замены - его не менее привлекательный сын Скотт Иствуд дебютировал в кино с небольшой роли в фильме отца "Флаги наших отцов", а позже снялся на второстепенных ролях в его "Гран Торино" и "Непокоренном". На данный момент последняя работа Иствуда-младшего - роль главного антогониста в недавнем фильме Гая Ричи "Гнев человеческий".

Вас также могут заинтересовать такие материалы

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко