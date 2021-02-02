В честь его дня рождения супруга певца написала нежное послание.

На выходных Джастин Тимберлейк отметил 40-й день рождения. По этому поводу супруга певца Джессика Бил посвятила ему трогательный пост в Инстаграм.

Читайте такжеУ Джастина Тимберлейка родился сын«Нет никого другого, с кем мне так же весело, с кем я столько же смеюсь, с кем у меня такая же история и глубокие чувства. Сегодня все в твою честь, милый. Я желаю тебе творческого и насыщенного нового года. Счастливого 40-летия, любовь моя», - подписала снимки Джессика Бил.

В комментариях подписчики Джессики присоединились к поздравлениям. Многие с удивлением осознали, что кумиру их детства исполнилось уже 40 лет.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В феврале 2007 года певец начал встречаться с актрисой Джессикой Бил. В 2011 году они расстались, но несколько месяцев спустя помирились и 19 октября 2012 года поженились в Италии. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк. Летом 2020 года у пары родился второй сын Финеас. Семья долго скрывала этот факт.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая