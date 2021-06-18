Она рассказала, что давно дружит с исполнителем.

Португалец Сальвадор Собрал, который победил на музыкальном конкурсе в 2017 году в Киеве, начал свои гастроли по Украине с выступления в столице.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Главной изюминкой концерта стал дуэт с украинской певицей Джамалой - артисты дружат еще с тех пор она награждала своего преемника главным трофеем Евровидения.

"Я очень уважаю его, он мне импонирует. Он искренний и настоящий, мне это очень нравится", - сказала Джамала.

Читайте такжеSpice Girls воссоединились после 15-летнего перерываВ ходе выступления Собрал позвал на сцену Джамалу, которая находилась в зрительском зале.

Присутствующее встретили её громкими аплодисментами.

Победители Евровидения вместе спели известную песню группы "Океан Эльзы" "Обійми".

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Автор: Людмила Жерновская