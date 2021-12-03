Съемки ленты, стартовавшие на прошлой неделе, продлятся до конца февраля.

Объявлен каст нового остросюжетного фильма под названием "Бледно-голубой глаз" с Кристианом Бэйлом в главной роли.

На съемочной площадке к актеру присоединятся Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Роберт Дювалль, Тимоти Сполл и Люси Бойнтон, а также Фред Хекинджер, Тоби Джонс, Саймон МакБерни, сообщает Deadline.

Режиссером и сценаристом фильма стал Скотт Купер. Съемки, стартовавшие на прошлой неделе, продлятся до конца февраля. Даты выхода фильма пока нет.

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"Бледно-голубой глаз" основан на одноименном романе Луиса Бэйарда 2006 года. По сюжету, молодой Эдгар Аллан По с бывалым детективом расследует серию убийств, произошедших в Вест-Пойнтском военном училище в 1830 году.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году американская актриса Джиллиан Андерсон, которая известна зрителю по роли специального агента Даны Скалли в популярном телесериале "Секретные материалы" (The X-Files) разделась ради благих целей. В частности, кинозвезда опубликовала в Instagram свое обнаженное фото, сделанное для организации PETA, ведущей борьбу за права животных.

Кто такая Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон американо-британская актриса родилась 9 августа 1968 года. Наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в признанном критиками телевизионном сериале "Секретные материалы", где играла все 11 сезонов, и в двух полнометражных фильмах: "Секретные материалы: Борьба за будущее" (1998) и "Секретные материалы: Хочу верить" (2008).

Джиллиан получила по шесть номинаций на премию "Эмми" (две победы) и "Золотой глобус" (с двумя победами), а также номинировалась на британскую премию BAFTA.

Автор: Ирина Погорелая