Вышел дублированный трейлер фильма-катастрофы "Гренландия" с Джерардом Батлером (видео)

На большие экраны фильм выйдет 13-го августа.

Вышел дублированный трейлер фильма-катастрофы "Гренландия" с Джерардом Батлером, известный по фильму "300 спартанцев".

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По сюжету картины обломки гигантской кометы несутся к Земле и угрожают уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственное безопасное место - бункер в далекой Гренландии. Джон (Джерард Батлер), его жена и сын отправляются в опасное путешествие. На их пути к спасению - не только разрушительные обломки кометы, но и паника людей, обезумевших от ужаса. Во время глобальной катастрофы человеческие законы уже не действуют и каждый - сам за себя.

В фильме снялись Джерард Батлер ( «300 спартанцев», «Рок-н-рольщик»), Баккарин (дилогия «Дэдпул»), Дэвид Денман ( «Удача Лохана») и другие.

На большие экраны фильм выйдет 13-го августа.

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