Коринн Шумахер говорит о муже со слезами на глазах.

Жена Михаэля Шумахера, легендарного гонщика "Формулы-1", рассказала о состоянии своего мужа в новом документальном фильме от Netflix. По словам Коринн Шумахер, ее супруг сильно изменился после травмы.

Верная жена Шумахера, которая осталась с ним даже после трагических событий, дала откровенное интервью со слезами на глазах, передает издание The Sun.

Коринн Шумахер призналась, что сильно скучает по мужу. Все восемь лет после ужасной аварии на лыжах, в которую попал гонщик, она находится с ним, но от былой легенды не осталось и следа.

"Я никогда не обвиняла бога в том, что произошло. Это было просто невезение - все невезение, которое может быть у любого человека в жизни", - призналась 52-летняя жена Шумахера.

Коринн Шумахер плакала во время интервью и рассказывала, что вся семья скучает по звезде "Формулы-1".

"Я имею в виду, что все скучают по Михаэлю, но Михаэль здесь. Другой, но он здесь, и я считаю, что это придает нам силы", - добавила супруга гонщика.

Жена Шумахера отметила, что ее муж очень сильный и показывает это каждый день.

Читайте такжеСнятый украинкой клип признан лучшим на MTV Video Music Awards 2021Документальный фильм о Михаэле Шумахере от Netflix должен был выйти еще в 2019 году, однако премьеру перенесли из-за пандемии. 15 сентября историю о легенде "Формулы-1" наконец выпустили.

В фильме семья Шумахера раскрывает правду о состоянии гонщика и делится информацией о звезде. В течении всего времени после трагической аварии на лыжах, в которую он попал, родственники не рассказывали о том, что происходит с легендой "Формулы-1".

Михаэль Шумахер - справка УНИАН

Михаэль Шумахер родился 3 января в 1969 году. Он является известным автогонщиком "Формулы-1", семикратным чемпионом мира и обладателем многочисленных рекордов чемпионата мира.

В 2013 году, уже после завершения карьеры, Шумахер серьезно травмировался на горнолыжном курорте. В результате несчастного случая автогонщик едва не погиб. Он получил черепно-мозговые травмы и впал в кому.

Шумахер попал в аварию на лыжах, когда катался вместе со своим сыном. Гонщика не спас даже шлем, он сильно ударился головой. По информации от семьи Шумахера, он пробыл в коме в течение шести месяцев. Однако после выхода из комы гонщик все равно не смог вернуться к прежней жизни.

Гонщик не появляется на публике. Семья скрывает информацию о состоянии звезды и тщательно оберегают его от папарацци.

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Автор: Полина Кузенко