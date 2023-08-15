Легендарный мультсериал "предвидел" даже падение валюты страны-агрессора на самое дно.

"Симпсоны" - известный мультсериал, который выходит на экраны с 1989 года. За это время появилось немало серий, в которых многие заметили поразительные пророчества. Как оказалось, в "Симпсонах" спрогнозировали даже обвал российской валюты.

Так, в 20-й серии 10-го сезона рассказывается о проведении Олимпийских игр. В мультсериале показали "заседание" Международного олимпийского комитета, во время которого представитель Франции заявил, что Париж является отличным городом для проведения ОИ. Как известно, в 2024 году Летние Олимпийские игры состоятся именно там.

Однако это не самое главное пророчество. В ходе обсуждения ОИ представитель РФ принялся кричать о том, что Москва тоже претендует на проведение мероприятия. В мультсериале показано, как россиянин пытался похвалить экономику своей страны, однако у него ничего не получилось.

Персонаж кричал, что в Москве "за доллар дают семь рублей", однако у него начал пищать пейджер. Россиянин узнал, что курс валют изменился всего за секунду.

"12 рублей! 60 рублей! 1 тысяча рублей! Мне пора бежать!" - кричал мужчина, хватаясь за голову.

Это пророчество начало активно "вируситься" в сети лишь сейчас, когда курс рубля уже пробивает дно. РосСМИ принялись "истерить" и пишут, что в этот раз им бы очень хотелось, чтобы создатели "Симпсонов" ошиблись.

Росссийская валюта пробила дно - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе рубль опустился до тройки самых слабых валют. В РФ стремительно падает экономика. Уже известно, что за один доллар на биржах страны агрессора уже выставили ценник в 101 рубль.

Пророчества в "Симпсонах" - что предсказал мультсериал

Во многих сериях "Симпсонов" показаны политические события и даже катастрофы. К примеру, в мультсериале предсказывали бунт в Капитолии, смерть Елизаветы II, теракт 11 сентября 2001 года и даже финал "Игры престолов".

Помимо этого, недавно в "Симпсонах" нашли еще одно пророчество. Как оказалось, создатели сериала предвидели исчезновение батискафа "Титан".

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