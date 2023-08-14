В августе российская валюта опустилась до тройки самых слабых валют.

Российский рубль по отношению к доллару упал примерно на 28% с начала года. Сейчас доллар в России торгуется на бирже выше отметки в 101 рубль, а евро торгуется в районе 111 рублей, что следует из данных investing.com.

Стремительное падение рубля в 2023 году поместило его в тройку самых слабых валют вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Обесценивание российской валюты продолжается из-за ухудшения условий внешней торговли: иностранные санкции, введенные из-за войны России против Украины, негативно повлияли на экономику страны-агрессора.

ЕС и США запретили России использовать евро и доллар во внешнеэкономической деятельности. Ограничения на продажу энергоресурсов из России, в частности установленная предельная цена на нефть и резкое сокращение поставок газа в Европу привели к устойчивому снижению объемов экспортной выручки. Вместо этого импорт в страну вырос. Это изменило баланс спроса / предложения валюты на российском финансовом рынке и привело к ослаблению рубля.

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Кроме этого, на стабильность монетарной системы в России негативно влияет ускоренный отток капитала из РФ и увеличенные расходы бюджета на военные нужды.

Падение рубля

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку самых слабых валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

Валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру. При этом падение валюты продолжается.

В Центробанке России заявили, что падение российской валюты связано с сокращением экспорта и одновременным расширение импорта. Валюта агрессора упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком.

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