Как оказалось сейчас, атрибуты одежды были Энистон явно не по душе, но сказать об этом сценаристам она постеснялась.

Актриса Дженнифер Энистон, исполнившая роль Рэйчел в культовом сериале «Друзья», посмеялась над проблемой, о которой раньше предпочитала не упоминать. Речь идет о гардеробе ее героини.

Энистон и сама неоднократно подмечала, что старается тщательно следить за собой: актриса делает необходимые косметические процедуры и уделяет время спорту. Для «Друзей» же Энистон пришлось поступиться собственными принципами, потому что ее героиню одевали в неоднозначные вещи, которые самой актрисе категорически не нравились.

Так, на странице в Instagram Энистон разместила ироничную картинку, на которой некая девушка стоит рядом с топом без рукавов с ножом в руках и вопрошает: «Для кого это шили и в каком сезоне это носить?».

Читайте также"Друзья" возвращаются, или предаться воспоминаниям: чем цепляет спецвыпуск культового сериалаИменно такие наряды регулярно надевала Рейчел на протяжении всех сезонов сериала. Как оказалось сейчас, атрибуты одежды были Энистон явно не по душе, но сказать об этом сценаристам она постеснялась, передает popcornnews.

Фанаты сериала поспешили отметить, что Энистон именно в этих топах выглядела максимально нарядно и невинно.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко