Эти фильмы понравятся каждому.

Разрыв с любимым человеком - это всегда больно, и в такие моменты важно дать себе время, чтобы восстановиться. Кино - отличный способ отвлечься, найти утешение и даже взглянуть на ситуацию с другой стороны. Следующие картины поражают своим интересным и романтическим сюжетом. Актерский состав и сценарий не оставят равнодушным никого.

УНИАН подготовил подборку фильмов, которые помогут отпустить прошлое, найти силы двигаться дальше и напомнить себе, что впереди вас ждут новые и лучшие истории.

"Кто-то классный"

Дженни - молодая музыкальная журналистка, которая получает работу своей мечты в Сан-Франциско. Однако ее парень Нейт решает бросить любимую, поскольку не хочет строить отношения на расстоянии. Разбитая горем, Дженни понимает, что пришло время попрощаться не только с Нейтом, но и с прошлой жизнью в Нью-Йорке.

Чтобы провести незабываемый день перед переездом, Дженни собирает своих самых близких подруг, Эрин и Блэр, и вместе они отправляются в приключения по городу. В течение дня они сталкиваются со своими личными проблемами, делятся переживаниями и укрепляют свою дружбу.

"500 дней лета"

В фильме изображена история отношений Тома Хансена (в исполнении Джозефа Гордон-Левитта) и Саммер Финн (Зои Дешанель). Том - мечтатель и романтик, который верит в настоящую любовь. Когда он знакомится с Саммер, своей новой коллегой, он быстро влюбляется в нее, уверен, что она - его судьба. Однако Саммер имеет другой взгляд на отношения и не верит в традиционные романтические представления.

Отношения Тома и Саммер длятся 500 дней, в течение которых Том переживает эмоциональные подъемы и спады, а в конце разочаровывается, когда понимает, что их представления о любви несовместимы.

"В активном поиске"

Алис (Дакота Джонсон) решает сделать паузу в своих длительных отношениях, чтобы понять, чего она хочет в жизни. Переехав в Нью-Йорк, она начинает работать юристом и знакомится с Робин (Ребел Уилсон) - яркой, эксцентричной женщиной, которая обожает ночную жизнь мегаполиса и наслаждается своей свободой.

Робин становится для Алис своеобразным наставником в искусстве быть одинокой и не зависеть от мужчин. Все герои проходят через личные испытания и учатся, что уметь быть одиноким так же важно, как и быть в отношениях.

"Дикая"

Фильм создан по автобиографической книге Шерил Стрейд, которая описала свое реальное путешествие через Тихоокеанский верховой путь. После тяжелого развода и смерти матери Шерил переживает глубокий личный кризис, который сопровождается саморазрушением: наркотиками, случайными связями и чувством потери.

В стремлении восстановить свою жизнь, она решает пройти сотни километров по горным тропам. Во время этого изнурительного путешествия она борется с физическими трудностями, одиночеством и страхами, но находит настоящее духовное очищение. Главную роль сыграла Риз Уизерспун.

"Хоть раз в жизни"

Романтическая драма 2013 года, снятая режиссером Джоном Карни. Сюжет разворачивается вокруг Греты - талантливой музыкантки и автора песен, которая приезжает в Нью-Йорк вместе со своим парнем Дэйвом. Однако после измены Дэйва Грета остается в одиночестве. Все меняется, когда она случайно встречает Дэна - музыкального продюсера, переживающего сложный период в жизни и карьере. Их встреча дает обоим новый толчок: они решают записать альбом, используя звуки города и вдохновение улиц Нью-Йорка.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах октября. УНИАН подготовил подборку киноновинок - как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

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