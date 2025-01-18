Легендарного режиссера не стало 16 января, но его кинонаследие будет жить вечно.

В четверг, 16 января, скончался легендарный американский режиссер Дэвид Линч. С 2020 года знаменитость боролся с эмфиземой - хроническим заболеванием легких. Из-за этого артист не мог передвигаться без кислородной маски.

При жизни кинохудожник создал немало фильмов, которые успели стать культовыми, в частности, сериал "Твин Пикс", а также картины "Синий бархат", "Человек-слон" и другие. За весомый вклад в киноиндустрию Дэвида номинировали на престижные премии. Он становился номинантом "Оскара", а за ленту "Дикие сердцем" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

После начала полномасштабного вторжения режиссер стал на сторону Украины и поддерживал наш народ. УНИАН подготовил подборку лучших фильмов Линча, которые стоит посмотреть уже в ближайшее время.

"Человек-слон" (1980 г.)

По сюжету, события разворачиваются в конце XIX века. Тогда лондонская публика часто ходила на фрик-шоу, где могла посмотреть на людей с особенностями развития. Во время одного из таких мероприятий хирург Королевского госпиталя выкупил Человека-слона. Изучая его, врач понял, что за большим и необычным телом главного героя скрывается ранимая и чувствительная душа. Оказалось, что он даже мог цитировать отрывки из Библии.

В главных ролях в ленте сыграли Энтони Хопкинс, Джон Герт, Энн Бэнкрофт. Картина получила восемь наград, в частности, BAFTA и Сезар, а также номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

"Твин Пикс" (1990 г.)

Именно с этим сериалом ассоциируют Линча. Жуткий и запутанный "Твин Пикс" был не похож ни на что, что показывали в 90-х на телевидении.

По сюжету события происходят в городке Твин Пикс. Там агент ФБР Дейл вместе с правоохранителями расследует убийство старшеклассницы Лоры Палмер, которую сыграла Шерил Ли. Параллельно с этим агент понимает, что в городе происходит немало событий, в частности, прогрессирует преступность и различные странные явления. Сериал соединил в себе различные жанры - детектив, мелодрама с элементами ужасов.

К слову, по мотивам оригинального сериала в 1992 году выпустили фильм-сиквел "Твин Пикс: Огонь иди со мной" о жизни Лоры Палмер до убийства.

"Синий бархат" (1986 г.)

Главный герой Джефри приезжает в родной город, поскольку у его отца случился инсульт. Побывав в больнице, он возвращается домой и замечает в траве человеческое ухо. Со временем мужчина выясняет, что в его родном городке происходят странные вещи. Он понимает, что полиция не будет ему никак помогать, поскольку не реагирует на его запросы, и начинает собственное расследование.

В ленте главные роли исполнили Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини, Деннис Хоппер. С этим фильмом Линч получил гран-при на Международном фестивале фантастических фильмов в Авориазе.

"Малголленд Драйв" (1986 г.)

Главная героиня Рита попадает в ДТП, вследствие которого теряет память. Она начинает общаться с молодой актрисой Бетти и пытается вспомнить, какой была ее жизнь до страшной аварии. В это время им на пути попадаются странные вещи: деньги, найденные в сумке Риты, и труп в доме Дайан Селвин.

В фильме также изображена история актрисы Дайан, у которой карьера складывается не слишком успешно. А также женщина Камилла, которая является объектом страсти для артистки. Их истории изображены параллельно в триллере с вышеупомянутыми героинями, поскольку они отражают личности бывших Бетти и Риты.

"Дюна" (1984 г.)

Картина создана на основе серии книг о вымышленном мире Фрэнка Герберта. Дэвид создал 137-минутную экранизацию. Фильм в 1984 году не слишком положительно оценили зрители, он провалился в прокате, но со временем стал известным. Культовый статус лента приобрела благодаря потрясающему визуалу и взгляду режиссера на историю Пола Атрейдеса. Главный герой по сюжету является потомком знатного рода. События разворачиваются на пустынной планете Арракис, вождем которой и является Атрейдес.

Напомним, ранее Олег Скрипка показал архивное фото с Дэвидом Линчем, с которым был знаком. Певец почтил память знаменитости и рассказал об их встрече много лет назад.

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