Финалистка "Холостяк-10" эмоционально обратилась к поклонникам перед завершающим выпуском

Слухи о предстоящей победе Даши в шоу ходят в сети уже давно.

Участница "Холостяк-10" Даша Ульянова обратилась к поклонникам в сети перед финалом шоу, который состоится уже в эту пятницу, 22 мая.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала новый пост.

Читайте такжеКарпо из "Поймать Кайдаша" рассказал о продолжении сериала

"Я не устану повторять, что это было прекрасное время и признаюсь вам, мне даже немного грустно, что все заканчивается. Проект "Холостяк" всегда был моим любимым на ТВ. И я даже и представить не могла, что окажусь когда-нибудь в финале, да еще и с такой красивой историей любви", - написала Даша.

Кроме того, участница поблагодарила своих поклонников:

"Спасибо, что разделяли со мной это время, поддерживали, как могли, сопереживали и даже настраивали на борьбу с девочками", - написала она.

Пост Даши вызвал ажиотаж в сети. Поклонники выразили надежду, что в финале Макс выберет именно ее. К слову, слухи о предстоящей победе Даши в шоу ходят в сети уже давно.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ждет зрителей в финале шоу "Холостяк 10".