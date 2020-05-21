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Финалистка "Холостяк-10" эмоционально обратилась к поклонникам перед завершающим выпуском

15:47, 21 мая 2020
Кино и музыка
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Участница поблагодарила своих поклонников / Instagram Даша Ульянова

На своей странице в Instagram девушка опубликовала новый пост.

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"Я не устану повторять, что это было прекрасное время и признаюсь вам, мне даже немного грустно, что все заканчивается. Проект "Холостяк" всегда был моим любимым на ТВ. И я даже и представить не могла, что окажусь когда-нибудь в финале, да еще и с такой красивой историей любви", - написала Даша. 

Кроме того, участница поблагодарила своих поклонников:

"Спасибо, что разделяли со мной это время, поддерживали, как могли, сопереживали и даже настраивали на борьбу с девочками", - написала она. 

Пост Даши вызвал ажиотаж в сети. Поклонники выразили надежду, что в финале Макс выберет именно ее. К слову, слухи о предстоящей победе Даши в шоу ходят в сети уже давно.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ждет зрителей в финале шоу "Холостяк 10".

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Теги: #шоу#Холостяк