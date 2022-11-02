За "Дом Крила" из 4 сезона популярного сериала просят 1,5 миллиона долларов.

В США выставили на продажу дом, в котором частично происходили события 4 сезона популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).

Как пишет Daily Mail, за расположенный в городе Ром в штате Джорджия дом сейчас просят 1,5 миллиона долларов. Построенный в 1882 году для полковника Хамильтона Янси дом с семью спальнями и семью ванными комнатами, который первоначально имел название "Дом Клермонт" (Claremont House), выставили на продажу в канун Хэллоуина. Нынешние владельцы здания приобрели его в 2019 году всего за 300 тысяч долларов, после чего провели в нем реставрацию.

Впоследствии команда "Очень странных дел" обратилась к ним с предложением разрешить использовать дом, включая его внутренние помещения, для съемок 4 сезона сериала. В нем они решили разместить так называемый "Дом Крила" (Creel House), который играл важную роль в сюжете. Именно в этом доме главный антагонист 4 сезона Векна, он же Генри Крил, Питер Баллард и Номер Один, открыл свои способности к телекинезу и совершил свое первое преступление. Позже, когда Векна был заключен в Вверхтормашками, он создал свою базу по подобию Дома Крила.

Сериал "Очень странные дела" – интересные факты

Сериал "Очень странные дела" стартовал в 2016 году и сейчас является одним из наиболее успешных проектов Netflix. События сериала разворачиваются в 1980-х годах в вымышленном городке Хокинс, который сталкивается со сверхъестественными событиями. В центре сюжета сериала – группа школьников, а также их родители, старшие братья/сестры и друзья.

Главные роли в сериале исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Хейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Майя Хоук, Сэйди Синк, Натали Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Мэттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно и другие.

Четвертый сезон сериала, в котором главные герои уже заметно повзрослели, вышел летом 2022 года. Пятый сезон сериала станет для него завершающим и, скорее всего, выйдет ближе к лету 2024 года.

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