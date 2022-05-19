"Новая украинская волна" и американские боевики: что посмотреть в кинотеатрах с 19 мая

На этой неделе в украинский прокат выйдут сразу два американских боевика о том, куда судьба может привести бывших военных – "Наемник" с Крисом Пайном и "Скорая" с Джейком Джилленхолом. Также в кинотеатрах покажут французскую любовную драму "История моей жены" с Леей Сейду и Луи Гаррелем. Киногурманов же порадует кинофестиваль "Новая украинская волна", в рамках которого покажут лучшие фильмы, снятые в Украине с 2014 по 2021 годы. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины с 19 мая

На этой неделе украинских киноманов ждут три свежие премьеры и кинофестиваль "Новая украинская волна" (а также возможность посмотреть "Бэтмена", если вы еще не успели сделать этого за неделю).

Наемник / The Contractor (США, 2022)

В центре сюжета боевика "Наемник" окажется вынужденно уволенный из спецназа США Джеймс Харпер, который, чтобы поддержать свою семью, вместе со своим лучшим другом вступил в частную подрядную организацию, возглавляемую ветераном боевых действий. Находясь в Восточной Европе на секретном задании, Харпер должен выжить и вернуться домой.

Главную роль в фильме исполнил Крис Пайн, известный по роли Джеймса Тиберия Кирка в серии фильмов "Звездный путь" и по роли Стива Тревора в фильмах о "Чудо-женщина". Также в фильме сыграли Бен Фостер ("Поезд на Юму", "Варкрафт"), Эдди Марсан ("Взрывная блондинка", "Гнев человеческий"), Кифер Сазерленд ("Коматозники", "Твин Пикс: Сквозь огонь иди со мной"), Нина Хосс ("Самый опасный человек", "Родина") и другие.

В мировой прокат фильм вышел 1 апреля 2022 года и получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,7 из 10 от широкой аудитории, а на Rotten Tomatoes 45% одобрения от критиков и 72% от зрителей.

Скорая / Ambulance (США, 2022)

"Скорая" – еще один боевик среди новинок недели, и опять о бывших военных. На этот раз речь пойдет о ветеране войны Уилле Шарпе, нуждающийся в огромной сумме денег для операции своей жены Эми. В отчаянии он обращается к своему брату-преступнику Дэнни, который уговаривает его принять участие в ограблении банка на 32 миллиона долларов. Однако, разумеется, все идет не по плану – и, убегая из банка, герои угоняют "скорую", вместе с медсестрой и раненым полицейским на борту.

Режиссером фильма выступил мастер зрелищных блокбастеров Майкл Бэй, на счету которого такие фильмы, как "Плохие парни", "Армагеддон", "Перл-Харбор" и серия фильмов о Трансформерах. Также фильм собрал весьма именитый актерский состав – Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Человек-паук: Вдали от дома"), Яхья Абдул-Матин II ("Аквамен", "Мы", "Матрица: Воскрешение"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга") и другие.

Фильм вышел в мировой прокат в марте 2022 года, получив отзывы выше среднего. Так, на IMDb у него оценка 6,1 балла из 10 от широкой аудитории, а на Rotten Tomatoes – 69% одобрения от критиков и 88% от широкой аудитории.

История моей жены / A feleségem története (Германия, Франция, Италия, Венгрия, 2021)

Эта любовная драма, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале 2021 года, рассказывает о капитане Якобе Штэрре, который заключает пари с приятелем, что он женится на первой женщине, которая переступит порог кафе, в котором они коротают время. Избранницей становится ветреная француженка Лиззи – восхитительная, очаровательная, но отнюдь не верная.

Главные роли в фильме исполнили Леа Сейду ("История Адель", "Французский вестник", "Не время умирать"), Гийс Нейбр ("Лофт") и Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар", "Воображаемая любовь").

Несмотря на участие в конкурсной программе Канн, фильм получил средние отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,2 из 10 от широкой аудитории, а на Rotten Tomatoes – лишь 22% одобрения от критиков.

Кинофестиваль "Новая украинская волна"

19 мая в Киеве и Львове стартует кинофестиваль "Новая украинская волна", в рамках которого покажут подборку фильмов, снятых в Украине с 2014 года. После показа каждого фильма будет проходить обсуждение, в том числе при участии современных украинских кинодеятелей, среди которых – Мирослав Слабошпицкий ("Племя"), Антонио Лукич ("Мои мысли тихие"), Валентин Васянович ("Атлантида"), Нариман Алиев ("Домой") и многие другие.

Фестиваль будет состоят из двух секций, и каждый фильм будут показывать всего один раз.

Первая секция – "Кино наших дней", посвященная фильмам на социальную тематику. В рамках этой секции покажут социальную драму "Племя" (2014), лирическую комедию "Мои мысли тихие" (2020), социальную комедию "Герой моего времени" (2018) и подростковую драму "Стоп-Земля" (2021).

Вторая секция – "Люди войны", посвященная раскрытию войны между Россией и Украиной, начиная с оккупации Крыма в 2014 году и завершая проекцией победы Украины в войне. В программе секции четыре драмы: "Черкассы" (2019), "Домой" (2019), "Плохие дороги" (2020) и "Атлантида" (2019).

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Какие кинотеатры сейчас работают в Киеве

С каждой неделей в Киеве открывается все больше кинотеатров, и в последние дни к кинозалам сетей "Планета кино" (River Mall и "Блокбастер") и "Мультиплекс" (ТРЦ "Республика", "Караван", "Комод" и Lavina Mall) добавились кинотеатры сетей "Баттерфляй" (DeLuxe, Кантри, Нивки, Гатне и Бровары) и "Линия кино" (Магеллан). Также в столице работают кинотеатры "Жовтень", "Спутник" и Wizoria.

Разумеется, кинотеатры работают и в других городах Украины, где это возможно.

При этом набор фильмов в разных кинотеатрах может отличаться, в том числе в зависимости от их формата. Так, например, блокбастеры вроде "Бэтмена" показывают во всех кинотеатрах, тогда как украинские и независимые фильмы чаще будут показываться, например, в "Жовтне".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов, доступных за один день. В то же время, сеансы все еще привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта. Так, самые ранние сеансы начинаются около 10:00, а самые поздние – около 19:00.

Еще один важный момент – безопасность. Ключевое правило здесь: если начинается воздушная тревога, то администрация кинотеатра обязана остановить показ фильма, а зрители – покинуть зал и отправиться к ближайшему бомбоубежищу. Вопрос возобновления сеанса каждый кинотеатр решает по-своему, однако самая популярная практика такая: если тревога меньше получаса, то показ фильма продолжают, если больше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

Советуем уточнять этот вопрос по каждому конкретному кинотеатру, который вы планируете посетить, чтобы избежать "боли разочарования" из-за прерванного сеанса. По своему опыту скажем – нас во время просмотра "Бетмена" также настигла тревога, однако продлилась она около 10 минут, потому мы оперативно вернулись в зал и продолжили просмотр. Единственное, что показ возобновили довольно быстро, и пару минут фильма мы пропустили, пока шли от парковки до кинозала.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в кинотеатрах в прошлые недели. Онлайн можно посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в марте-апреле, а также главные сериалы мая 2022 года.

Марина Григоренко