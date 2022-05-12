"Бэтмен", "Белфаст" и не только: что смотреть в кинотеатрах с 12 мая

С 12 мая, впервые с февраля 2022 года, в кинотеатры Украины возвращаются большие премьеры. Уже с этой недели украинские киноманы смогут посмотреть долгожданный супергеройский боевик "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и историческую драму "Белфаст", получившую в этом году "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Об этих и других новинках кинопроката читайте в обзоре УНИАН.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины с 12 мая

На этой неделе уже официально в украинские кинотеатры возвращаются большие премьеры, в том числе те, которые мы пропустили за первые 2,5 месяца войны.

Бэтмен / The Batman (США, 2022)

Самая долгожданная премьера недели – "Бэтмен" от режиссера Мэтта Ривза. Очередной перезапуск серии фильмов о супергерое в костюме летучей мыши, основанных на комиксах DC, вышел в мировой прокат еще 4 марта 2022 года, на данный момент уже собрав более 767 миллионов долларов в прокате, что сделало его одним из самых кассовых фильмов года.

В целом фильм, отмеченный более мрачной атмосферой, чем предыдущие киноверсии "Бэтмена", получил положительные реакции критиков и зрителей. Так, на IMDb у него оценка 8 балл из 10, на Rotten Tomatoes у него 85% одобрения от критиков и 87% от широкой аудитории, а на Metacritic – 72 балла от экспертов и 7,5 баллов от зрителей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Роль Брюса Уэйна / Бэтмена исполнил британский актер Роберт Паттинсон. Также в фильме появились Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин), Пол Дано (Загадочник), Джеффри Райт (Джеймс Гордон) и Энди Серкис (Альфред Пенниуорт). В эпизодической роли в фильме появился Барри Кеоган, но мы не будем вам портить сюрприз.

К слову, еще в 2019 году "Бэтмен" заявлялся как трилогия, и уже официально известно, что у фильма будет сиквел, в котором вновь появится Роберт Паттинсон и еще несколько актеров, сыгравших в первом фильме.

ПС: Только учтите, что фильм идет почти 3 часа.

Белфаст / Belfast (Великобритания, 2021)

Также 12 марта в украинский прокат выходит музыкальная историческая драма "Белфаст" от Кеннета Браны ("Генрих V", "Тор", "Смерть на Ниле"), являвшийся одним из лидеров по количеству номинаций на "Оскар" 2022 года. В итоге фильм получил одну статуэтку – за лучший оригинальный сценарий для самого Браны.

"Белфаст" основан на личном опыте режиссера и актера Кеннета Браны и рассказывает о жизни семьи протестантов в Белфасте (Северная Ирландия) с точки зрения их 9-летнего сына Бадди на фоне беспорядков, происходивших в 1969-1970 годах. Мальчик вынужден учиться жить в мире, который в один момент стал другим. Все, к чему он привык, никогда не будет таким, как раньше. Неизменными остаются только радость, смех, музыка и настоящая магия кино.

Главные роли в фильме исполнили Джуди Денч ("Умри, но не сейчас", "Дж. Эдгар", "Убийство в "Восточном экспрессе"), Джейми Дорнан ("50 оттенков серого", "Антропоид", "Турист"), Киаран Хайндс ("Нефть", "Игра престолов"), Катрина Балф ("Ford против Ferrari", "Чужестранка"), Колин Морган ("Мерлин", "Корона") и дебютант Джуд Гилл.

"Белфаст" был включен в разнообразные списки лучших фильмов 2021 года, а также получил немало престижных наград и номинаций, включая "Золотой глобус" и вышеупомянутый "Оскар" за лучший сценарий.

Также фильм довольно неплохо приняли как критики, так и зрители – на IMDb у него оценка 7,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 86% от критиков и 92% от широкой аудитории, а на Metacritic – 75% от критиков и 6,5 от зрителей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Игра теней / Blacklight (США, Австралия, Китай, 2022)

Динамичный боевик "Игра теней" с известным голливудским спасителем Лиамом Нисоном в главной роли (трилогия "Заложница", "Список Шиндлера", "Звездные войны: Скрытая угроза") расскажет о специальном агенте ФБР Трэвиса Блока, пытающемся примириться со своим темным прошлым. Однажды он обнаруживает заговор против граждан США, однако из-за своего расследования Блок оказывается под прицелом директора ФБР, которого когда-то защищал. Чем больше он узнает, тем большей опасности подвергает себя и своих близких. Но дело нужно завершить любой ценой.

Режиссером фильма стал Марк Уильямс, который до этого работал с Нисоном над фильмом "Честный вор". Также он является создателем популярного сериала "Озарк".

Кроме того, в фильме сыграли Айдан Квин ("Элементарно"), Тейлор Джон Смит ("Острые предметы") и Эмми Ревер-Лэмпман ("Академия Амбрела").

Фильм вышел в мировой прокат в марте 2022 года и был довольно средне принят аудиторией. Так, на IMDb его оценили в 4,7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes мнения критиков и широкой аудитории разделились кардинально – 8% одобрения против 82%.

И другие фильмы в украинском прокате

Также в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть приключенческий экшн "Uncharted: Неизведанное" / Uncharted (США, 2022) с Томом Холландом, триллер "Опередить время" / The Desperate Hour (США, 2021) с Наоми Уотс, фильм-катастрофу Роланда Эммериха "Падение Луны" / Moonfall (США, Канада, Китай, 2022), комедийную драму Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца" / Licorice Pizza (США, Канада, 2021), криминальную драму Олега Сенцова "Носорог" / "Носоріг" (Украина, Польша, Германия, 2022), высоко оцененную критиками подростковую драму "Стоп-Земля" (Украина, 2021), музыкальную комедию "Лучшие выходные" / "Найкращі вихідні" (Украина, 2022), романтическую комедию "Свидание в Париже" / Il materiale emotivo (США, Франция, Италия, 2021), романтическую комедию "Фантазии для взрослых" / Les fantasmes (Франция, 2021), семейный анимационный фильм "Приключения на Луне" / Moonbound (Германия, Австрия, 2021) и еще несколько фильмов, выходивших в украинский прокат ранее.

Какие кинотеатры сейчас работают в Киеве

На данный момент в Киеве открыты далеко не все кинотеатры, работавшие до войны, однако их количество с каждой неделей увеличивается. В частности, с 12 мая можно посетить кинотеатры двух крупных сетей – два "Планета кино" (River Mall и "Блокбастер") и три "Мультиплекс" (ТРЦ "Республика", "Караван" и "Комод"), а также "Жовтень" и Wizoria.

Также кинотеатры работают и в других городах Украины, где это возможно.

При этом набор фильмов в разных кинотеатрах может отличаться в зависимости от их формата. Так, например, "Бэтмен" заявлен практически во всех кинотеатрах, тогда как украинские и независимые фильмы чаще будут показываться, например, в "Жовтне".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов, доступных за один день. В то же время, сеансы все еще привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта. Так, самые ранние сеансы начинаются около 10:00, а самые поздние – около 19:00.

Еще один важный момент – безопасность. Ключевое правило здесь: если начинается воздушная тревога, то администрация кинотеатра обязана остановить показ фильма, а зрители – покинуть зал и отправиться к ближайшему бомбоубежищу. В случае, если кинотеатр расположен в ТРЦ – нужно будет покинуть и его, ведь в большинстве украинских торгово-развлекательных центров нет подземных паркингов и потому их нельзя использовать как бомбоубежище.

Вопрос возобновления сеанса каждый кинотеатр решает по-своему – где-то обещают вернуть деньги за сеанс в случае прекращения показа из-за воздушной тревоги, а где-то предлагают досмотреть фильм позже. Советуем уточнять этот вопрос по каждому конкретному кинотеатру, который вы планируете посетить, чтобы избежать "боли разочарования" из-за прерванного сеанса.

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Кроме того, вы можете посмотреть онлайн фильмы и сериалы, вышедшие в марте-апреле, а также главные сериалы мая 2022 года.

Марина Григоренко