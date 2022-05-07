Марина Григоренко
Кадр из сериала "Лунный рыцарь" / скриншот с YouTube Marvel Entertainment

10 фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить весной

09:29, 07.05.2022
10 мин. 2323

Многие украинцы в первые два месяца войны напрочь выпали из мировой повестки дня, в том числе в культурно-развлекательном плане. Однако постепенно люди начинаю возвращаться к жизни. УНИАН подготовил подборку достойных внимания фильмов и сериалов, которые вышли онлайн в марте-апреле – от марвеловского "Лунного рыцаря" до нетфликсовского "Проект "Адам" и финала "Озарка".

Наш флаг означает смерть / Our Flag Means Death (HBO Max, 3 марта 2022 года)

Этот американский комедийный сериал является оригинальной интерпретацией биографии английского аристократа Стида Боннета, который решил стать пиратом. На своем пути он сталкивается со множеством колоритных личностей, в том числе с легендарной Черной Бородой.

Сериал собрал целую россыпь ярких актеров, включая Риса Дарби ("Рок-волна", "Что мы делаем в тени", "Джуманжди"), Юэна Бремнера ("На игле", "Сквозь снег"), Рори Киннира ("Страшные сказки", "007") и, наконец, Тайку Вайтити ("Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо", "Персонаж"), который также выступил режиссером первого эпизода сериала.

Сериал получил довольно высокие отзывы критиков – на IMDb у него оценка 7,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков и 95% от зрителей. Всего первый сезон сериала насчитывает 10 эпизодов, которые выходили в течение марта 2022 года. Будет ли у него второй сезон, пока неизвестно.

Проект "Адам" / The Adam Project (Netflix, 11 марта 2022 года)

Этот американский комедийный научно-фантастический боевик точно придется по душе фанатам канадского актера Райана Рейнольдса ("Дэдпул", "Персонаж", "Красное уведомление").

Фильм рассказывает о пилоте-путешественнике во времени Адаме Риде, который из деспотичного 2050 года отправляется в 2018 год, чтобы все исправить. Однако кое-что идет не по плану, и он совершает аварийную посадку в 2022 году, где встречает двенадцатилетнюю версию самого себя. Вместе им предстоит спасти мир.

Также в фильме сыграли Зои Салдана ("Стражи Галактики", "Аватар"), Марк Руффало ("Мстители", "Обычное сердце"), Дженнифер Гарнер ("Электра", "Из 13 в 30") и Кэтрин Кинер ("Быть Джоном Малковичем", "Прочь").

Фильм "Проект "Адам" получил неплохие отзывы от аудитории – 6,7 баллов из 10 на IMDb, 75% одобрения на Rotten Tomatoes и 6,6 баллов Metacritic, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". А вот критики оценили его средне – 68% свежести на "томатах" и 55 баллов на метакритике, что означает "средние или смешанные отзывы". В целом фильм, довольно легкий и симпатичный, потому отлично подойдет для вечернего времяпрепровождения. Та и Рейнольдс как всегда обаятелен.

Бриджертоны / Bridgerton (Netflix, 25 марта 2022 года)

Сериал-сенсация конца 2020 года получил долгожданный второй сезон в марте 2022 года – все 8 эпизодов вышли одновременно. В центре сюжета – молодое поколение семьи Бриджертонов, которые ищут любовь в высшем свете, наполненном друзьями и соперниками. При этом действие сериала происходят в альтернативной версии Лондона начала 19 века, где люди всех рас являются полноправными членами общества.

Сериал получил хороший отклик у аудитории, имея средний рейтинг на IMDb 7,3 балла из 10, причем у второго сезона оценки даже лучше, чем у первого, возрастая от эпизода к эпизоду, достигнув к заключительной серии рейтинга 8,4. Уже известно, что "Бриджертоны" продлены на 3 и 4 сезоны.

Лунный рыцарь / Moon Knight (Disney+, 30 марта 2022 года)

Очередной сериал в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel знакомит зрителей с одним из самых психологически сложных супергероев. В центре сюжета – наемник с диссоциативным расстройством личности Марк Спектор, который становится аватаром египетского бога луны Хонсу и под видом "Лунного рыцаря" противостоит злу. Одновременно он пытается ужиться со своими другими личностями, среди которых – скромный сотрудник египетского музея Стивен Грант.

Главную роль в сериале исполнил Оскар Айзек ("Холодный расчет", "Дюна", "Звездные войны"), воплотив сразу несколько персонажей. Роль главного антагониста досталась Итану Хоуку ("Гаттака", "Тренировочный день", "Синистер").

Первый эпизод сериала вышел 30 марта, а заключительный шестой – 4 мая. Сериал получил довольно высокие отзывы – на IMDb у него оценка 7,6 баллов из 10, причем пятый эпизод зрители и вовсе оценили в 9 баллов. На Rotten Tomatoes критики дали ему 87% одобрения, а зрители – 92%. На Metacritic сериал получил характеристики "в целом положительные отзывы" как от широкой аудитории, так и от киноэкспертов. Сериал очень красивый аудиовизуально, с потрясающей актерской игрой, при этом психологическим моментам здесь уделяется намного больше внимания, чем сценам драк и погонь.

На данный момент в Marvel держат паузу по поводу того, будет ли у сериала второй сезон, однако есть все шансы, что некоторые персонажи сериала еще появятся в будущих проектах киновселенной. Так что сериал обязателен к просмотру для фанатов Marvel.

Пузырь / The Bubble (Netflix, 1 апреля 2022 года)

Весьма специфическая комедия с юмором на грани, рассказывающая о съемках очередной части популярной кинофраншизы в условиях пандемии коронавируса. Чтобы соблюсти все карантинные меры, актеров, многие из которых не ладят друг с другом, отправляют жить в старинный особняк в Англии, где их изолируют от всего внешнего мира. Разумеется, все очень быстро выходит из-под контроля.

Фильм при этом собрал довольно яркий актерский состав, включая несколько звезд – Карен Гиллан ("Стражи галактики", "Джуманджи", "Доктор Кто"), Педро Паскаль ("Мандалорец", "Нарко", "Игра престолов") и Дэвид Духовны ("Секретные материалы", "Секс и Калифорния").

Фильм получил довольно посредственный отзывы – всего лишь 4,7 баллов из 10 на IMDb, а о показателях на Rotten Tomatoes мы лучше умолчим. Тем не менее, если вы ищите что-то абсолютно разжижающее мозг, то почему бы и нет.

Боги хеви-метала / Metal Lords (Netflix, 8 апреля 2022 года)

Эта легкая подростковая комедийная драма рассказывает о двух друзьях-старшеклассниках, которые решают принять участие в школьном музыкальном конкурсе, возродив при этом любовь к жанру хеви-метал. Это фильм о дружбе, первой любви, погоне за мечтой и, наконец, любви к музыке.

Главную роль в фильме исполнил звезда "Оно", "Достать ножи" и "Защищая Джейкоба" Джейден Мартелл. Также во второстепенной роли в фильме появился Джо Манганьелло ("Настоящая кровь", "Супермайк", "Человек паук").

Фильм получил отзывы выше среднего – на IMDb у него 6,7 баллов из 10, однако вполне подойдет тем, кто хочет провести расслабляющий вечер у экрана.

Анатомия скандала / Anatomy of a Scandal (Netflix, 15 апреля 2022 года)

В центре этой юридической драмы – жена члена британского парламента Джеймса Уайтхауса Софи, которая узнает, что у ее мужа был роман с его помощницей. Новость становится достоянием общественности и разрушает их жизнь. Вскоре Джеймса обвиняют в изнасиловании, и он должен предстать перед судом.

Главные роли в сериале исполнили Сиена Миллер ("Я соблазнила Энди Уорхола", "Звездная пыль", "Высотка"), Руперт Френд ("Родина", "Хитмэн", "Гордость и предубеждение") и Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентельмены", "Защищая Джейкоба").

Сериал получил средние оценки критиков, однако это не помешало ему достичь высоких рейтингов по просмотрам. В целом, любителям юридических драм и политических скандалов-интриг может понравиться.

Лучшие национальные парки мира / Our Great National Parks (Netflix, 15 марта 2022 года)

Этот мини-сериал – то, что нужно для любителей документалок о природе. В течение пяти эпизодов зрителей знакомят с самыми удивительными национальными парками планеты, а текст читает бывший президент США Барак Обама.

Сериал получил довольно высокие отзывы – на IMDb у него рейтинг 7,7 баллов из 10.

Человек, который упал на Землю / The Man Who Fell to Earth (Showtime, 24 апреля)

Этот сериал представляет из себя новый взгляд на одноименный роман американского писателя-фантаста Уолтера Тевиса, вышедший в 1963 году. Сериал рассказывает о пришельце, прибывающем на Землю в поисках воды для спасения своей собственной планеты.

Отметим, это уже не первая экранизация романа. Первая попытка с Дэвидом Боуи в главной роли вышла на экраны в виде полнометражного фильма в 1976 году, и получила статус культовой. Теперь же главная роль досталась звезде "12 лет рабства" и "Доктора Стрэнджа" Чиветелу Эджиофору. Также в сериале снялись Наоми Харрис ("Лунный свет", "Веном 2", "Не время умирать"), Билл Найи ("Реальная любовь", "Рок-волна", "Другой мир"), Джимми Симпсон ("Мир дикого запада", "Карточный домик") и другие.

На данный момент вышло только два эпизода сериала, а всего он будет насчитывать 9 серий, следующая из которых выйдет 8 мая. В целом сериал получил положительные отзывы критиков, зрители восприняли его чуть прохладнее.

Озарк / Ozark (Netflix, 29 апреля 2022 года)

29 апреля вышли финальные семь эпизодов популярного криминально-драматического сериала "Озарк", рассказывающего о финансовом консультанте Марти Берде, который вместе с женой Венди и двумя детьми переезжает из пригорода Чикаго в центр летнего отдыха – городок у озера Озарк в штате Миссури. Причина переезда кроется в том, что Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона, однако, когда схема накрылась, он оказался должен боссу мафии крупную сумму.

Главные роли в сериале исполняли Джейсон Бейтман, Лора Линни и Джулия Гарнер. Все четыре сезона "Озарка" неизменно получали как высокие отзывы критиков, так и хорошие рейтинги по просмотрам.

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Также предлагаем ознакомиться с топ-10 сериалов мая 2022 года.

Марина Григоренко

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