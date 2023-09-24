Сейчас актриса все же надеется, что Украина получит "Оскар-2024".

Известная актриса Ирма Витовская объяснила, почему наша страна до сих пор так и не получила "Оскар" за свои фильмы. Звезда отметила, что ленты от Украины могут претендовать на награду только в одной категории - "Лучший иностранный фильм".

"Украинская индустрия только становится на ноги. Здесь сверхтяжелая конкуренция. "Оскар" - это чисто американская премия внутри. У них есть только номинация "Лучший иностранный фильм". Это единственная платформа, за которую мы можем соревноваться", - пояснила Витовская в комментарии для РБК-Украина.

Актриса добавила, что в Украине есть собственные кинопремии. Они - аналог "Оскара" или "Золотого глобуса", считает Витовская. При этом она понимает, почему мы все равно ориентируемся на иностранные премии.

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"Почему мы такие неполноценные? Это американская премия, у нас есть "Золотая Золота дзиґа" и "Кіноколо". У нас, правда, нет еще категории "Лучший иностранный фильм". Возможно, она будет после победы. Но это та же история. "Оскар" мы все смотрим, потому что американский рынок действительно самый мощный, они доминируют в кинематографе. Но там разные фильмы - есть плохие, есть средние", - отметила Витовская.

Сейчас актриса все же надеется, что Украина получит "Оскар-2024". Известно, что в номинацию на престижную награду на этот раз попал фильм "20 дней в Мариуполе".

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