Новый сезон культового сериала выйдет уже 10 апреля 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер седьмого сезона научно-фантастического сериала-антологии "Черное зеркало" (Black Mirror).

Седьмой сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно 10 апреля 2025 года на Netflix.

Традиционно каждая серия будет рассказывать отдельную историю с новыми персонажами, однако все они будут объединены общей тематикой – пагубное влияние развития технологий на общество.

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В частности, в новом сезоне среди прочих сыграют такие звезды, как Аквафина ("Безумно богатые азиаты", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд"), Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", "Носферату", сериал "Корона"), Питер Капальди (сериал "Доктор Кто"), Пол Джаматти ("Нокдаун", "Иллюзионист", сериал "Миллиарды"), Исса Рэй ("Барби", "Американское чтиво") и другие.

Кроме того, впервые в истории сериала один из его эпизодов получит продолжение – USS Callister из четвертого сезона, часть героев которого вновь появится на экранах. В частности, речь идет о персонажах Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спрингс", сериалы "Фарго", "Пингвин"), Билли Магнуссена ("Взлет", "Дом у дороги"), Джимми Симпсона (сериалы "Мир Дикого Запада", "Карточный домик"), Миланки Брукс (сериал "Виндзоры") и Ози Икхайла ("Убей своих друзей", "Легенда о Тарзане").

И это не единственный камбэк в этом сезоне. Как видно из трейлера, также в сериале снова появится персонаж Уилла Поултера ("Солнцестояние", "Стражи галактики 3") из интерактивного фильма Bandersnatch франшизы "Черное зеркало" – дизайнер видеоигр Колин Ритман.

Напомним, первый сезон "Черного зеркала", состоявший из трех эпизодов, вышел в 2011 году. Он моментально стал хитом, одновременно получив положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

По состоянию на сейчас уже вышло шесть сезонов сериала, часть из которых имела три эпизода, а часть – была растянута до шести. Кроме того, в 2014 году вышел специальный рождественский эпизод "Черного зеркала", а в 2018 году – интерактивный фильм Bandersnatch, в котором зрителям предоставили возможность управлять действиями героев, от чего, собственно, и зависела концовка, которую они видели.

В разное время в сериале сыграли такие звезды, как Сальма Хайек, Кейт Мара, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Дэниел Калуя, Джоди Уиттакер, Хейли Этвелл, Донал Глисон, Брайс Даллас Ховард, Зази Битц, Дэнни Рамирес, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летиша Райт, Энтони Маки, Эндрю Скотт, Майли Сайрус и другие.

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