Режиссер подписал многолетний контракт с торговой маркой.

Американский кинорежиссер Дестин Дэниел Креттон ("Короткий срок 12", "Стеклянный замок", "Просто милосердие", "Шан-Чи" и "Легенда о десяти кольцах") выпустит "Шан-Чи 2" вместе с Marvel.

Так, он подписал многолетний контракт с Marvel Studios и Hulu’s Onyx Collective.

"Работа над "Шан-Чи" с Кевином и командой Marvel Studios была одним из самых ярких моментов в моей жизни, и я был очень взволнован видением Тары для Onyx Collective. С нетерпением жду возможности исследовать новые истории и строить новые миры вместе", - говорит Креттон.

Читайте такжеРидли Скотт послал "на три буквы" российского кинокритикаПрезидент Marvel Studios Кевин Файги похвалил Дестина и отметил, что работа над их предыдущими картинами была уникальной и запоминающейся, поэтому он с нетерпением ждет продолжения их сотрудничества.

Напомним, ранее Дестин Креттон заразился коронавирусом, поэтому съемки "Шан-Чи" были приостановлены.

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Автор: Диана Могилевич