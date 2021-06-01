В декабре 2021 года в прокат должен выйти фильм "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в главной роли.

1 июня 2021 года исполняется 25 лет британскому актеру Тому Холланду, получившему всемирную известность после третьего перезапуска комиксов о Человеке-пауке в рамках киновселенной Marvel.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые яркие роли талантливого молодого актера, в кинобиографии которого и помимо Человека-паука есть что посмотреть.

Первый мститель: Противостояние / Captain America: Civil War (США, 2016)

Первые пробы в кино Том Холланд делал еще в 2010 году, но по-настоящему о нем заговорили, когда он получил роль нового Человека-паука в фильмах киновселенной Marvel. Впервые в роли Питера Паркера он появился в третьей части "Капитана Америка" - там он исполнил небольшую роль во время битвы в аэропорту между командами Кэпа и Тони Старка.

И если вначале было немало скептиков по поводу перезапуска Человека-Паука, то после выхода фильма многие остались в восторге от персонажа в исполнении Холланда, отметив, что он - самый убедительный Человек-паук, при всем уважении к Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду. Ну, во-первых, Питер Паркер от Тома Холланда, которому на момент выхода первого фильма было 19 лет, наконец стал похож на школьника из комиксов, а не на 30-летнего мужчину, пытающегося изображать школьника. Во-вторых, будучи профессиональным танцором с самого детства, Холланд продемонстрировал идеальную для Человека-паука пластичность.

На данный момент Том Холланд исполнил роль Человека-паука пять раз: Первый мститель: Противостояние (2016), Человек-паук: Возвращение домой (2017), Мстители: Война бесконечности (2018), Мстители: Финал (2019) и Человек-паук: Вдали от дома (2019). В декабре 2021 года в прокат должен выйти фильм Человек-паук: Нет пути домой.

Дьявол всегда здесь / The Devil All The Time (США, 2020)

После роли Человека-паука на Тома Холланда посыпалось огромное колличество предложений из Голливуда - от больших ролей до озвучивания. Впрочем, по-настоящему интересным среди всего этого можно назвать драматический триллер "Дьявол всегда здесь", выпущенный на Netflix осенью 2020 года.

Читайте такжеТом Холланд сыграет в сериале о людях с психическими расстройствами

Фильм собрал огромное количество персонажей в исполнении мощного актерского ансамбля (Роберт Паттинсон, Билл Скарсгард, Миа Васиковска, Райли Кио, Джейсон Кларк, Себастиян Стэн, Хейли Беннетт), но центральным является именно персонаж Холланда. Действие фильма разворачивается в американском штате Огайо между концом Второй Мировой Войны и началом Вьетнамской войны и вращается вокруг разных людей, которые страдают от последствий послевоенных травм и преступности.

По наклонной / Cherry (США, 2021)

Еще во время работы над "Первым мстителем: Противостояние", Холланд приглянулся режиссерам Энтони и Джо Руссо, и они захотели снять с ним еще один фильм. В итоге в марте 2021 года на Apple TV+ вышла криминальная драма "По наклонной", в которой Холланд перевоплотился в отставного армейского медика с посттравматическим расстройством, который подсел на наркотики и начал грабить банки.

Неизведанное/ Uncharted (США, 2022)

Сейчас в Интернете бурно обсуждают предстоящий фильм с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главной роли, являющийся долгожданной экранизацией серии видеоигр Uncharted. Бюджет картины составит 120 миллионов долларов, а Холланд сыграет роль путешественника, авантюриста и охотника за сокровищами Нейтана Дрейка. Выход фильма в кинотеатры запланирован на 18 февраля 2022 года.

Вас также могут заинтересовать такие материалы

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко