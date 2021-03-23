В ставках букмекеров относительно победителя Евровидения 2021 произошла смена лидера. На первое место поднялась конкурсантка с Мальты Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse.
Вторую строчку, по обновленным прогнозам, занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers.
На "бронзу" претендует участница из Франции Barbara Pravi с композицией Voilà.
Таким образом, самые высокие ступеньки в рейтинге занимают песни с названиями на французском языке.
На четвертой позиции оказалась Болгария, следом за ней идет Италия.
Нашей стране букмекеры прогнозируют аж 19-е место. Напомним, Украину представит группа Go_A с композицией "Шум".
Обновленные прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения-2021
Читайте такжеЕвровидение-2021: зоозащитники набросились на клип группы Go_A "Шум"Евровидение 2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум".
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram