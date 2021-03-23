Букмекеры изменили прогноз по Евровидению 2021: какая страна "взлетела" на первое место

Ранее первое место в прогнозах букмекеров занимала Швейцария, теперь она оказалась на второй строчке.

В ставках букмекеров относительно победителя Евровидения 2021 произошла смена лидера. На первое место поднялась конкурсантка с Мальты Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse. Вторую строчку, по обновленным прогнозам, занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers. На "бронзу" претендует участница из Франции Barbara Pravi с композицией Voilà. Таким образом, самые высокие ступеньки в рейтинге занимают песни с названиями на французском языке. На четвертой позиции оказалась Болгария, следом за ней идет Италия. Нашей стране букмекеры прогнозируют аж 19-е место. Напомним, Украину представит группа Go_A с композицией "Шум". Обновленные прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения-2021 Читайте также Евровидение-2021: зоозащитники набросились на клип группы Go_A "Шум" Евровидение 2021: что известно Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум". Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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