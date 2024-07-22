Первые эпизоды нового сезона хитового шоу выйдут уже 15 августа.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер четвертого сезона одного из своих самых успешных проектов – романтически-комедийного сериала "Эмили в Париже" (Emily in Paris).

Хотя инсайдеры сообщали, что в новом сезоне многие события сериала будут перенесены из Парижа в другие города, в обнародованном сегодня ролике показали лишь сцены, снятые во французской столице.

Из первого трейлера можно понять, что в жизни Эмили ничего не изменится – она будет пытаться разобраться в отношениях со страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи, или же окунуться в поиски нового (а может и новых) партнеров.

Одновременно личные проблемы Эмили снова будут вмешиваться в ее работу, а еще главную героиню снова ждут споры с девушкой Габриэл Ками, с которой он то сходится, то расходится, а теперь она еще и беременна.

Как ранее сообщал УНИАН, релиз нового сезона "Эмили в Париже" будет поделен на две части – первые пять эпизодов выйдут 15 августа 2024 года, а еще пять станут доступны 12 сентября 2024 года.

К главным ролям в новом сезоне сериала вернутся Лили Коллинз (Эмили Купер), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люсьен Лависконт (Алфи), Камилль Раза (Ками), Сэмюэл Арнольд (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк), Уильям Абади (Антуан Ламберт) и другие.

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