В этой подборке вы найдете, что посмотреть на выходных.

2022 год был очень насыщенным в плане культуры. Несмотря на все сложности, пережитые из-за полномасштабного российского вторжения, нам все же удавалось посмотреть киноновинки. А если вы еще не успели "влиться" в тренды, то самое время это сделать.

Итак, Time назвал лучшие фильмы 2022 года, которые вам обязательно нужно посмотреть.

"Вся красота и кровопролитие"

"Вся красота и кровопролитие" - документальный фильм 2022 года американского режиссёра Лоры Пойтрас, который был удостоен Золотого льва на 79-м Венецианском кинофестивале.

Центральный персонаж фильма - Нэн Голдин, фотограф и активистка, которая пытается привлечь компанию Purdue Pharma к ответственности за производство обезболивающего препарата оксикодона, вызывающего наркотическую зависимость.

"Инспекция"

В центре сюжета молодой афроамериканец нетрадиционной ориентации, отвергнутый собственной матерью и имеющий мало перспектив на будущее. Однажды он решает пойти в морскую пехоту. Ему предстоит сделать все возможное, чтобы преуспеть в системе, настроенной против него. Главную роль сыграл Джереми Поуп.

"Иль Буко"

Этот фильм буквально гипнотизирует с самого начала. В 1961 году группа молодых спелеологов отправилась в сельскую местность Калабрии на юге Италии, чтобы исследовать самую глубокую пещеру Европы, простирающуюся на 700 метров ниже поверхности Земли. Во время исследования они раскроют самые сокровенные тайны природы.

"ЭО"

В центре сюжета осел по имени ЭО, который во время похода из Польши в Италию сталкивается с разными человеческими качествами. Однако польский режиссер Ежи Сколимовски настаивает на том, что к братьям нашим младшим стоит относиться с уважением и беречь их.

"Тар"

В главной роли Кейт Бланшетт, сыгравшая экстраординарного дирижера оркестра Лидии Тар. Фильм рассказывает о дерзкой и грубой женщине, которая привыкла всего добиваться в одиночку. Таким образом режиссер фильма хотел показать, как женщинам иногда приходится выживать в этом безжалостном мире.

"Происходящее"

В центре сюжета женщина, которая столкнулась с незапланированной беременностью. Фильм тяжелый, особенно для тех, кто когда-то переживал подобное. В картине главная героиня сталкивается с такими состояниями как страх, ужас, неизвестность, уязвимость.

"Элвис"

Это история жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы. Фильм по-хорошему чокнутый, но с большой любовью к королю.

"Время Армагеддона"

Режиссёр Джеймс Грэй снял ещё одну безжизненную оду детству в серых тонах. 1980-е годы. Шестиклассник Пол Графф собирается стать художником, однако вся семья, кроме дедушки, не поддерживает его начинаний. Пол заводит дружбу с Джонни, темнокожим учеником из неблагополучной среды. Постепенно их союз приводит к разделению и трагическим последствиям.

"После загара"

Шотландский сценарист и режиссер Шарлотта Уэллс исследует тему, как с годами у детей меняется отношение к родителям. Кажется, в период беззаботного детства мы многое не замечаем, как и одиннадцатилетняя Софи. Только повзрослев и отправившись в отпуск со своим отцом она начала замечать его другие стороны и поводы для страданий.

"Фабельманы"

"Фабельманы" - кинолента, в основу которой легли воспоминания Стивена Спилберга о его детских годах, которые он провел в Аризоне, а также история его становления в качестве успешного режиссера. В центре действия картины находится Сэмми Фабельман.

Напомним, сериал "Уэнздей" бьет рекорды Netflix.

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