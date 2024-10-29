Также стала известна дата выхода хита Венецианского кинофестиваля-2024 в Украине.

Кинокомпания Green Light Films показала украинский трейлер эротического триллера "Хорошая плохая девочка" (Babygirl), который стал одним из самых ярких событий нынешнего Венецианского кинофестиваля.

В центре сюжета фильма – властная руководительница международной корпорации Роми, которая закручивает роман со своим стажером Сэмюэлем. Их отношения нарушают не только корпоративную этику, но и нормы общественной морали, ведь парень намного моложе давно замужней главной героини. Но страсть берет верх над разумом. Вместе они исследуют вопросы сексуальности, власти и доминирования в современном мире корпоративной культуры.

Главную роль в фильме исполнила оскароносная Николь Кидман ("Мулен Руж", "Часы", "Догвилль", "С широко закрытыми глазами", франшиза "Аквамен"). Критики остались в восторге от ее смелой игры, за что актриса получила "Кубок Вольпи" Венеции – одну из самых престижных кинонаград в мире.

Также в фильме сыграли Харрис Дикинсон ("Треугольник печали", "Железный коготь", "Там где поют раки", "Малифисента"), Софи Уайлд ("Говори со мной", "Магические двери") и Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Кожа, в которой я живу", трилогия "Дети шпионов").

Сняла фильм нидерландский режиссер, актриса и писательница Галина Райс ("Черная книга", "Операция "Валькирия", "Тело тело тело").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

В украинский прокат фильм выйдет 16 января 2025 года.

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