По сюжету клипа, Ани оказывается на шумной вечеринке.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 24 ноября презентовала клип на композицию "Страдаем и любим".

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Новая видеоработа артистки опубликована на ее YouTube-канале.

"Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами", – прокомментировала новый клип Лорак.

В кадре Каролина появляется с длинными волосами и в блестящем обтягивающем костюме, который подчеркнул формы артистки. По сюжету клипа, Ани оказывается на шумной вечеринке.

"Странное чувство. Как вечеринка в наркопритоне", "Так себе клип", "Песня - да, клип - нет", "Клип отдельно, песня отдельно", - раскритиковали новую работу Лорак в комментариях.

"Страдаем и любим": что известно о песне Лорак

16 октября Ани Лорак представила свой главный осенний трек. Проникновенная баллада "Страдаем и любим" очень близка певице — она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюблённых людей: как порой всё непросто и неоднозначно.

Авторы слов — Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал "Твоей любимой", "Сон" и "Обещаю", а также является соавтором суперхита "Сопрано".

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Автор: Ольга Робейко