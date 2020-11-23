Артистом года стала Тейлор Свифт / фото REUTERS

Музыкальная премия American Music Awards 2020 опубликовала список победителей.

Читайте также"Ешьте дерьмо": Майли Сайрус и Дуа Липа выпустила клип для своих экс-возлюбленныхИмена победителей опубликованы на сайте American Music Awards.

По три награды получили Dan+Shay, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и The Weeknd.

  • Артист года - Тейлор Свифт
  • Лучший новый исполнитель - Doja Cat
  • Коллаборация года - Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours
  • Любимый артист в соцсетях - BTS
  • Любимое музыкальное видео - Тейлор Свифт, cardigan
  • Любимый исполнитель — поп/рок - Джастин Бибер
  • Любимая исполнительница — поп/рок - Тейлор Свифт
  • Любимый дуэт или группа — поп/рок - BTS
  • Любимый альбом — поп/рок - Гарри Стайлс, Fine Line
  • Любимая песня — поп/рок - Дуа Липа, Don’t Start Now
  • Любимый исполнитель — рэп/хип-хоп - Juice WRLD
  • Любимая исполнительница — рэп/хип-хоп - Ники Минаж
  • Любимый альбом — рэп/хип-хоп - Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial
  • Любимая песня — рэп/хип-хоп - Карди Би ft. Megan Thee Stallion, WAP
  • Любимый исполнитель — соул/R&B - The Weeknd
  • Любимая исполнительница — соул/R&B - Doja Cat
  • Любимый альбом — соул/R&B - The Weeknd, After Hours
  • Любимая песня — соул/R&B - The Weeknd, Heartless
  • Любимый исполнитель - Alternative Rock - Twenty One Pilots
  • Любимый артист - современная музыка для взрослых - Jonas Brothers
  • Любимый исполнитель - Electronic Dance Music (EDM) - Леди Гага
  • Любимый саундтрек - Birds of Prey: The Album

Тейлор Свифт установила рекорд по наибольшему количеству наград в истории American Music Awards - 32.

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Автор: УНИАН