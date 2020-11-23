Артистом года стала Тейлор Свифт / фото REUTERS
Музыкальная премия American Music Awards 2020 опубликовала список победителей.
Читайте также"Ешьте дерьмо": Майли Сайрус и Дуа Липа выпустила клип для своих экс-возлюбленныхИмена победителей опубликованы на сайте American Music Awards.
По три награды получили Dan+Shay, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и The Weeknd.
- Артист года - Тейлор Свифт
- Лучший новый исполнитель - Doja Cat
- Коллаборация года - Dan + Shay и Джастин Бибер, 10,000 Hours
- Любимый артист в соцсетях - BTS
- Любимое музыкальное видео - Тейлор Свифт, cardigan
- Любимый исполнитель — поп/рок - Джастин Бибер
- Любимая исполнительница — поп/рок - Тейлор Свифт
- Любимый дуэт или группа — поп/рок - BTS
- Любимый альбом — поп/рок - Гарри Стайлс, Fine Line
- Любимая песня — поп/рок - Дуа Липа, Don’t Start Now
- Любимый исполнитель — рэп/хип-хоп - Juice WRLD
- Любимая исполнительница — рэп/хип-хоп - Ники Минаж
- Любимый альбом — рэп/хип-хоп - Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial
- Любимая песня — рэп/хип-хоп - Карди Би ft. Megan Thee Stallion, WAP
- Любимый исполнитель — соул/R&B - The Weeknd
- Любимая исполнительница — соул/R&B - Doja Cat
- Любимый альбом — соул/R&B - The Weeknd, After Hours
- Любимая песня — соул/R&B - The Weeknd, Heartless
- Любимый исполнитель - Alternative Rock - Twenty One Pilots
- Любимый артист - современная музыка для взрослых - Jonas Brothers
- Любимый исполнитель - Electronic Dance Music (EDM) - Леди Гага
- Любимый саундтрек - Birds of Prey: The Album
Тейлор Свифт установила рекорд по наибольшему количеству наград в истории American Music Awards - 32.
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