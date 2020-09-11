Как отметила исполнительница, этим проектом она хочет "изобразить патриота будущего".

Украинская певица Алина Паш представила новый альбом Amerikraine Dream о «здоровом патриотизме» и в память о падении большой американской мечты.

Читайте также"Сексуально и стильно": MARUV выпустила эротический клип на трек Sad Song (видео)Презентовала альбом исполнительница в своем Instagram.

«Америка – это утопия, страна, смесь желанной свободы и свободы с соком нашей ненависти и глобальной коррупции. Она наполнена цветными символами и сильными чувствами, надеждами на справедливость и молодой кровью. Этим проектом я хочу изобразить патриота будущего, стремящегося больше открывать страну, чем закрывать ее», – отметила певица.

По ее словам, все треки – иронические о здоровом патриотизме:

«Украина – это мы, а не кто-то. Она независима и вместе с тем современная и открытая».

Amerikraine Dream: что известно об альбоме

Альбом состоит из 6 штатов-треков. Вот как их представила певица:

ACCENT сделан с космополитом мистической музыки Brodinski. Это штат, где все о наших акцентах, корнях, откуда Мы все родом.

сделан с космополитом мистической музыки Brodinski. Это штат, где все о наших акцентах, корнях, откуда Мы все родом. HATE – штат чистой ненависти.

– штат чистой ненависти. DENGI (MONEY) – цыганский штат и рассказ об одном счастливчике-неудачнике.

(MONEY) – цыганский штат и рассказ об одном счастливчике-неудачнике. GENTLEMAN – восторженный штат с танцевальными мотивами.

– восторженный штат с танцевальными мотивами. N.U.M. (NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE) – мощный штат с явной Queen Of This Show.

(NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE) – мощный штат с явной Queen Of This Show. VYSOKOMIRNI (ARROGANT) – согревающая интерлюдия к Amerikraine с местным туристом XXVKadr.

Реакция фанатов

Большинству поклонников певицы понравился альбом:

«Заряд», «Воу, энергия», «Боже, пушка».

Негативных комментариев пользователи не оставили.

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Автор: Катерина Шварц