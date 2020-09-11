Украинская певица Алина Паш представила новый альбом Amerikraine Dream о «здоровом патриотизме» и в память о падении большой американской мечты.
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«Америка – это утопия, страна, смесь желанной свободы и свободы с соком нашей ненависти и глобальной коррупции. Она наполнена цветными символами и сильными чувствами, надеждами на справедливость и молодой кровью. Этим проектом я хочу изобразить патриота будущего, стремящегося больше открывать страну, чем закрывать ее», – отметила певица.
По ее словам, все треки – иронические о здоровом патриотизме:
«Украина – это мы, а не кто-то. Она независима и вместе с тем современная и открытая».
Amerikraine Dream: что известно об альбоме
Альбом состоит из 6 штатов-треков. Вот как их представила певица:
- ACCENT сделан с космополитом мистической музыки Brodinski. Это штат, где все о наших акцентах, корнях, откуда Мы все родом.
- HATE – штат чистой ненависти.
- DENGI (MONEY) – цыганский штат и рассказ об одном счастливчике-неудачнике.
- GENTLEMAN – восторженный штат с танцевальными мотивами.
- N.U.M. (NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE) – мощный штат с явной Queen Of This Show.
- VYSOKOMIRNI (ARROGANT) – согревающая интерлюдия к Amerikraine с местным туристом XXVKadr.
Реакция фанатов
Большинству поклонников певицы понравился альбом:
«Заряд», «Воу, энергия», «Боже, пушка».
Негативных комментариев пользователи не оставили.
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