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Вышел трейлер второго сезона сериала "Алиенист" (видео)

19:02, 22 мая 2020
Кино и музыка
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Второй сезон состоит из восьми эпизодов

Главные роли исполняют Даниэл Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг.

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Сериал рассказывает о психиатре Ласло Крайцлера, который вместе с газетным иллюстратором Джоном Муром и секретарем полиции Сарой Говард расследует жуткие убийства в Нью-Йорке конца 19 века. А еще им помогает шеф полиции Теодор Рузвельт, будущий 25-й президент США.

Первый сезон был посвящен поискам серийного убийцы, охотящегося на мальчиков, а во втором расскажут о поисках похищенной дочери испанского консула.

Второй сезон состоит из восьми эпизодов и выйдет 26 июля.

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Теги: #сериал