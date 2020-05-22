Вышел трейлер второго сезона сериала "Алиенист" (видео)

Премьера нового сезона состоится 26 июля.

В сети появился трейлер второго сезона психологического триллера канала TNT под названием "Алиенист: Ангел тьмы".

Главные роли исполняют Даниэл Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг.

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Сериал рассказывает о психиатре Ласло Крайцлера, который вместе с газетным иллюстратором Джоном Муром и секретарем полиции Сарой Говард расследует жуткие убийства в Нью-Йорке конца 19 века. А еще им помогает шеф полиции Теодор Рузвельт, будущий 25-й президент США.

Первый сезон был посвящен поискам серийного убийцы, охотящегося на мальчиков, а во втором расскажут о поисках похищенной дочери испанского консула.

Второй сезон состоит из восьми эпизодов и выйдет 26 июля.

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