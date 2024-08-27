Девушка впервые поделилась этой историей.

Известная актриса Дженна Ортега, которая играла главную героиню в сериале "Венздей", могла сыграть в еще одном популярном фильме. Об этом пишет издание Independent.

Девушка призналась, что пробовалась на роль Чани в киноленте "Дюна". Однако это было еще тогда, когда фильм находился в стадии разработки, а это около шести лет назад.

Ортега была еще в подростковом возрасте и очень волновалась перед любимым режиссером.

"Кажется, я прослушивался на роль в "Дюне", когда мне было около 15 лет. Я помню, что была большим поклонником этого фильма, этой франшизы и всего такого, что с ним связано. А Дени Вильнев - это один из моих любимых режиссеров... Я думаю, это были пробы на главную роль Чани. Но они этого не говорили, все было очень тайно", - отметила Дженна.

К слову, фильм "Дюна" вышел без участия актрисы в 2021 году. Главную роль там сыграла Зендея.

Что известно о Дженне Ортеге

Дженна начала свою карьеру с роли Джейн в комедийно-драматическом сериале "Девственница Джейн" телекомпании The CW. Однако успех ей принесла роль Харли Диаз в сериале канала Disney "Застрявшая посередине". За нее девушка получила первую престижную награду "Imagen Award" в номинации "Лучшая молодая актриса на телевидении в 2018 году".

Но настоящую популярность Ортега получила благодаря сериалу "Венздей". Она получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телесериале и Премию Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая женская роль комедийного сериала".

Кстати, уже осенью кинокомпания Warner Brothers выпустит новый комедийный фэнтези под названием "Битлджюс Битлджюс", в котором сыграет Отрега. 21-летней девушке досталась роль Астрид Дитц - дочери главной героини.

Напомним, ранее звезду "Венздей" Ортегу заподозрили в романе с Джонни Деппом.

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