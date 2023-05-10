Фильм Тима Бертона должен выйти в прокат осенью 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. официально подтвердила, что Дженна Ортега ("Уэнздей", "Крик 6") сыграет главную роль в фэнтези-комедии "Битлджус 2" (Beetlejuice 2).

Фильм станет продолжением кинохита 1988 года от режиссера Тима Бертона, он же снимет и сиквел.

Как сообщает The Hollywood Reporter, помимо Ортеги, Бертон перетащил из сериала "Уэнздей" в свой новый проект и сценаристов Альфреда Гофа и Майлза Миллара.

Видео дня

По слухам, Ортега сыграет в фильме дочь Лидии Дитц из первой части. Впрочем, пока какие-либо подробности о сюжете фильма официально неизвестны.

При этом уже известно, что Майкл Китон в новом фильме вернется к роли призрака Битлджуса, которую он исполнил в первом фильме.

Сообщается, что Warner Bros. запланировала выход фильма "Битлджус 2" на 6 сентября 2024 года.

Битлджус (1988) – о чем фильм

В центре сюжета первого фильма "Битлджус" – погибшие в ужасной автомобильной аварии супруги Адам и Барбара Мейтленды. Не имея возможности отправиться в загробный мир, они возвращаются в свой идиллический загородный дом как призраки. Однако там их ждет неприятный сюрприз – дом уже купила семья Дитцов из Нью-Йорка, которая решила осовременить его. Мейтленды совершенно не желают делить свой дом с новыми жильцами, а потому заручаются помощью безумного призрака-экзорциста Битлджюса, чтобы избавиться от непрошеных гостей.

Главные роли в фильме исполнили Алек Болдуин, Джина Дэвис, Майкл Китон, Джеффри Джонс, Кэтрин О’Хара и Вайнона Райдер. Режиссером выступил Тим Бертон.

Картина была положительно встречена критиками и зрителями, а также хорошо окупилась в прокате. Также "Битлджус" получил немало престижных наград и номинаций, сради которых – "Оскар" за лучший грим.

Вас также могут заинтересовать новости: