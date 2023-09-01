Слухи возникли несколько дней назад.

Известная актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную героиню в нашумевшем сериале "Уэнздей", снова оказалась в центре внимания. На фоне того, что звезда скрывает информацию о своей личной жизни, появились слухи о ее "романе" с актером Джонни Деппом.

Сеть "взорвалась" версиями о том, что 20-летняя Ортега познакомилась с 60-летним "Джеком Воробьем" на съемках второй части "Битлджуса". Некоторые утверждали, что между ними вспыхнула интрижка.

Информация об этом дошла и до Ортеги. Ей пришлось ответить на все слухи и наконец-то прояснить ситуацию. Общаясь с фанами в своих соцсетях актриса заявила, что информация о ее "романе" с Деппом является неправдивой. По словам Ортеги, она даже не знакома со звездой "Пиратов Карибского моря".

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"Это настолько смешно, что я даже не могу смеяться. Я никогда в жизни не встречалась и не работала с Джонни Деппом. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое", - цитируют актрису иноСМИ.

Помимо этого, слухи прокомментировали и у Деппа. Как сообщает NME, актер не знаком с Ортегой и был потрясен, услышав слухи.

"У Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречался с ней и не разговаривал с ней. Он не участвует в каком-либо совместном с ней проекте и не собирается участвовать. Он потрясен этими необоснованными и злонамеренными слухами, которые направлены на то, чтобы нанести вред его репутации и карьере", - заявил представитель Деппа.

Напомним, информация о том, что Ортега сыграет главную роль в фильме "Битлджус 2", появилась еще в мае этого года. Однако то, что сниматься в кинокартине может и Депп, начали говорить лишь недавно. Впрочем, эта информация оказалась неправдивой.

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