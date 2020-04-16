Группа MBAND, которую продюсировал Меладзе, распалась

Участники MBAND - Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра - стали самостоятельными артистами.

Сегодня Константин Меладзе объявил неожиданную новость: участники MBAND - Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра - стали самостоятельными артистами, а группа MBAND распалась.

Об этом Константин Меладзе сообщил на своей странице в Instagram.

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«Год за годом, хит за хитом, награда за наградой MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра начинают сольную карьеру. Каждый свою», - говорится в сообщении.

MBAND - российский бойз-бэнд, образовавшийся в ноябре 2014 года в Москве, в результате зрительского голосования в гранд-финале музыкального реалити-шоу «Хочу в Меладзе».