Студия Disney назвала новые даты премьер фильмов, перенесенных из-за коронавируса

В частности, "Черная вдова" должна выйти на экраны 6 ноября, а "Мулан" - 24 июля.

Студия The Walt Disney опубликовала обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса.

Информация размещена на сайте компании.

Премьеру киноверсии мультфильма "Мулан" перенесли на 24 июля 2020 года.

Фильм студии Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон зрители увидят 6 ноября того года.

Выход кинокомикса "Вечные" с Анджелиной Джоли запланирован на 12 февраля 2021 года.

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Премьеру фильма "Стервелла" о злодейке из мультфильма "101 далматинец" перенесли на 28 мая 2021, а "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" выйдет на большие экраны 5 ноября 2021 года.

На 28 февраля 2022 года перенесли релиз фильма "Тор: Любовь и гром".

Пятый фильм про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом запланирован на 29 июля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, самую громкую премьеру года - фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вынуждено перенесли из-за коронавируса. Выход фильма, который должен был состоятся в апреле, отложили на полгода. По прогнозам, убытки из-за переноса даты составят около $30 млн.