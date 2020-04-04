Студия Disney назвала новые даты премьер фильмов, перенесенных из-за коронавируса
Студия The Walt Disney опубликовала обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса.
Информация размещена на сайте компании.
Премьеру киноверсии мультфильма "Мулан" перенесли на 24 июля 2020 года.
Фильм студии Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон зрители увидят 6 ноября того года.
Выход кинокомикса "Вечные" с Анджелиной Джоли запланирован на 12 февраля 2021 года.
Читайте такжеНазваны новые даты премьер фильмов "Тихое место 2" и "Мэверик"
Премьеру фильма "Стервелла" о злодейке из мультфильма "101 далматинец" перенесли на 28 мая 2021, а "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" выйдет на большие экраны 5 ноября 2021 года.
На 28 февраля 2022 года перенесли релиз фильма "Тор: Любовь и гром".
Пятый фильм про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом запланирован на 29 июля 2022 года.
Как сообщал УНИАН, самую громкую премьеру года - фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вынуждено перенесли из-за коронавируса. Выход фильма, который должен был состоятся в апреле, отложили на полгода. По прогнозам, убытки из-за переноса даты составят около $30 млн.