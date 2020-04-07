В Украине проведут трансляцию альтернативного шоу Евровидения

В концерте примут участие представители стран, которые должны были выступать на конкурсе в этом году, а также победители и звезды конкурса прошлых лет.

В Украине запланирована трансляция альтернативного шоу Евровидения под названием Shine A Light, которое пройдет вместо отмененного из-за коронавируса конкурса.

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Онлайн-концерт состоится 16 мая в 22:00. "UA: Суспільне мовлення" покажет шоу в прямом эфире на телеканале "UA: Перший", а также будет транслировать в радиоэфире "UA: Радіо Промінь".

В концерте примут участие представители стран, которые должны были выступать на конкурсе в этом году, а также победители и звезды конкурса прошлых лет. Можно будет услышать 41 конкурсную песню этого года в неконкурентном формате. Также организаторы готовят множество сюрпризов для поклонников и зрителей.

Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс в Роттердаме.

Двухчасовой концерт будет также транслироваться на YouTube-канале Евровидения.