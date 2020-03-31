Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт

Организаторы рассчитывают, что все конкурсанты, которые планировали приехать в Нидерланды на Евровидение, примут участие в онлайн-концерте.

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2020 анонсировали онлайн-концерт, который состоится в замену традиционного шоу, отмененного из-за коронавируса.

Альтернативное онлайн-шоу состоится 16 мая, оно будет называться «Евровидение Европа сияет светом» (Eurovision: Europe Shine A Light), передает Громадське.

Организаторы рассчитывают, что все конкурсанты, которые планировали приехать в Нидерланды на Евровидение, примут участие в онлайн-концерте. В общем поехать на конкурс должен был 41 участник, организаторы хотят, чтобы вся 41 песня прозвучала онлайн.

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Кроме этого, организаторы призвали национальных вещателей, членов Европейского союза вещателей (EBU) также транслировать это шоу. Трансляция будет и на канале конкурса в YouTube.

Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов, выступить пригласят и тех артистов, которые принимали участие в Евровидении в предыдущие годы.

Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение 2020 отменен из-за коронавируса. Конкурс должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Украина на Евровидении-2020 должна быть представлена группой Go_A. Теперь группа будет представлять нашу страну на следующем Евровидении 2021 года.