В этом году планировалось снять видеооткрытки для 41 участника в Нидерландах.

В Нидерландах из-за коронавируса отменили съемки визиток участников Евровидения-2020. Они обычно снимаются в принимающей стране, но иногда участники записывают ролики в своей стране.

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В этом году планировалось снять видеооткрытки для 41 участника в Нидерландах, сообщает wiwibloggs. Ранее Израиль и Литва отменили записи визиток, но по мере того, как все больше и больше стран закрывают границы, было принято решение отменить съемки.

Как сообщал УНИАН, 16 марта стало известно об отмене традиционного ежегодного концерта участников Евровидения.

Ранее мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что, скорее всего, окончательное решение будет принято в первых числах апреля – незадолго до начала строительства сцены конкурса. Старт работ намечен на 5-6-е число. Пока подготовка к конкурсу ведется согласно плану.