Премьеру "Кэндимена" перенесли на осень из-за коронавируса
12:51, 06 апреля 2020Кино и музыка
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Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском культовой ленты 90-х.
Роль в картине исполнит Яхья Абдул-Матин II \ instagram.com/yahya/
Студия Universal Pictures из-за коронавируса перенесла на несколько месяцев премьеру хоррора "Кэндимен" (Candyman) - ремейка культового фильма 1992 года.
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Картина выйдет в прокат 25 сентября 2020 года (вместо 12 июня), сообщает Variety. Сценаристом нового проекта выступил создатель "Прочь" и "Мы" Джордан Пил.
Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском и возрождает страшную городскую легенду о маньяке с крюком Кэндимене. Действие будет разворачиваться в современном Чикаго.
В картине снимались Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго и Нэйтан Стюарт-Джарретт.
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