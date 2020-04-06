Премьеру "Кэндимена" перенесли на осень из-за коронавируса

Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском культовой ленты 90-х.

Студия Universal Pictures из-за коронавируса перенесла на несколько месяцев премьеру хоррора "Кэндимен" (Candyman) - ремейка культового фильма 1992 года.

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Картина выйдет в прокат 25 сентября 2020 года (вместо 12 июня), сообщает Variety. Сценаристом нового проекта выступил создатель "Прочь" и "Мы" Джордан Пил.

Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском и возрождает страшную городскую легенду о маньяке с крюком Кэндимене. Действие будет разворачиваться в современном Чикаго.

В картине снимались Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго и Нэйтан Стюарт-Джарретт.