Участие в альтернативном шоу Евровидения подтвердили 14 стран

Концерт будет транслироваться на Youtube-канале Евровидения 16 мая.

Участие в альтернативном шоу Евровидения под названием Shine A Light, которое пройдет вместо отмененного из-за коронавируса конкурса, в настоящее время подтвердили 14 стран.

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Об этом wiwibloggs, рассказали исполнительный продюсер Евровидения Сиэтс Бэкер и креативный советник Корнальд Маас.

Двухчасовой концерт будет транслироваться на Youtube-канале Евровидения 16 мая. Можно будет услышать 41 песню этого года в неконкурентном формате. Кроме этого, организаторы готовят множество сюрпризов для фанатов и зрителей.

Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести настоящий песенный конкурс в Роттердаме.

Как сообщал УНИАН, в этом году популярный песенный конкурс отменили из-за распространения коронавируса.