Официально: Евровидение 2020 отменили

Организаторы по-прежнему обсуждают возможность организовать Евровидение в Роттердаме в 2021 году.

Песенный конкурс "Евровидение" отменен из-за коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении Европейского вещательного союза, опубликованном на странице в Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

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"За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать проведение этого события, как планировалось. В основе этого решения лежит беспокойство о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире", - говорится в заявлении союза.

Организаторы по-прежнему обсуждают возможность организовать Евровидение в Роттердаме в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, Украину на конкурсе должна была представить группа Go_A.