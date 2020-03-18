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Официально: Евровидение 2020 отменили

15:33, 18 марта 2020
Кино и музыка
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Причиной отмены конкурса стала эпидемия коронавируса / фото Thomas Hanses/eurovision.tv

Об этом говорится в официальном заявлении Европейского вещательного союза, опубликованном на странице в Twitter.

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"За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать проведение этого события, как планировалось. В основе этого решения лежит беспокойство о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире", - говорится в заявлении союза.

Организаторы по-прежнему обсуждают возможность организовать Евровидение в Роттердаме в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, Украину на конкурсе должна была представить группа Go_A. 

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Теги: #Евровидение#Евровидение в Украине