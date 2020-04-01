Топ-10 участников "Евровидения": подборка самых популярных в марте песен (видео)
Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» сделали подборку из десяти самых популярных за прошлый месяц песен конкурсантов.
Читайте такжеОрганизаторы Евровидения хотят показать альтернативное шоуРолик с подборкой размещен на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
«Мы объединяем просмотры видео с выступлениями и видео для предварительного просмотра, чтобы узнать, какие песни вы смотрели больше всего», – говорится в подписи к ролику.
Группа Go_A, которая должна представлять Украину на конкурсе, в этот раз заняла шестую позицию.
Как известно, музыканты планировали выступить на «Евровидении» с песней «Соловей» на украинском языке.
Ранее УНИАН сообщал, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году «Евровидение» не состоится. Конкурс перенесли на год. Для участия в нем все победители национальных отборов должны будут подготовить новые композиции.