"Ты вдруг покашлял прямо в мое лицо": Бьянка пропиарилась на коронавирусе в новой песне (видео)
Российская R&B и рэп-исполнительница Татьяна Липницкая, которая выступает под творческим псевдонимом Бьянка, выпустила песню про коронавирус.
Песня под названием «Пандемия» появилась на канале Бьянки в YouTube.
«Мы танцевали с тобой румбу
Танцевали так легко,
Но потом ты вдруг покашлял
Прямо в мое лицо.
Мама-Миа пандемия,
Заграницу выехать не могу.
Я влюбилась, как в первый раз
Но у него коронавирус», - поет Бьянка
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Также в песне Бьянка намекает, что коронавирус ударит по творчеству музыкантов, так как большинство концертов в ближайшее время отменены.
«Ты обещал мне прийти на концерт
Но из-за вируса концертов нет,
Еще говорил, что дашь мне бабос,
Но из-за короны – полный отсос», - говорится в песне.
Напомним, Бьянке запрещен въезд в Украину.
Как сообщал УНИАН, в декабре Бьянка выпустила матерную песню. В работе певицы есть такие слова: "Я нарисую на снегу х*й" и "В этот х*й ты просто подуй". Многие подписчики в комментариях раскритиковали композицию Бьянки.