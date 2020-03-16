GO_A отреагировали на плохие прогнозы букмекеров на Евровидение

По последним прогнозам группа Go_A переместилась с 28-й позиции на 25-ю.

Представители Украины на «Евровидении» электро-фолк группа GO_A, которая по прогнозам букмекеров занимает 25-е место в рейтинге, отреагировали на нерадужные прогнозы. Музыканты убеждены, что пока рано делать выводы. Рейтинги существенно могут измениться после репетиций, когда артисты покажут, на что они способны "живьем".

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"В финале нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 тысяч. Поэтому, мне кажется, то, что пишут букмекеры, не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций "Евровидения". Сейчас мы на это вообще не обращаем внимания, все силы вкладываем в подготовку. Есть цель, чтобы украинская песня впервые прозвучала на сцене "Евровидения", - сказала солистка группы Go_A Екатерина Павленко ведущей "Светской жизни" Кате Осадчей.

Как сообщал УНИАН, по последним прогнозам группа Go_A переместилась с 28-й позиции на 25-ю.