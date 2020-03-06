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У Евровидения начались проблемы из-за коронавируса

13:50, 06 марта 2020
Кино и музыка
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Евровидение должно пройти в мае / фото Thomas Hanses/eurovision.tv

Представители Европейского вещательного союза (EBU), организующие международный музыкальный конкурс «Евровидение», не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц.

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Членам организации запретили путешествовать после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус, пишет Billboard.

Отмечается, что делегаты от Швеции и Израиля также отказались посещать встречу в Роттердаме, запланированную на 9 марта. Корпорация общественного вещания Израиля KAN решила не посылать представителей в Нидерланды из-за рекомендаций министерства здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, букмекеры составили свежий прогноз на финал Евровидения 2020. Украине прогнозируют 26-е место. 

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Новость в сюжете: Украина на Евровидении 2020 в Роттердаме
Теги: #Евровидение#финал Евровидения