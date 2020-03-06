У Евровидения начались проблемы из-за коронавируса

Членам Европейского вещательного союза запретили путешествовать после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус.

Представители Европейского вещательного союза (EBU), организующие международный музыкальный конкурс «Евровидение», не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц. Читайте также"Скатилась кубарем в порноактрисы": MARUV под своим альтер-эго выпустила пошлую песню (фото, видео) Членам организации запретили путешествовать после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус, пишет Billboard. Отмечается, что делегаты от Швеции и Израиля также отказались посещать встречу в Роттердаме, запланированную на 9 марта. Корпорация общественного вещания Израиля KAN решила не посылать представителей в Нидерланды из-за рекомендаций министерства здравоохранения. Как сообщал УНИАН, букмекеры составили свежий прогноз на финал Евровидения 2020. Украине прогнозируют 26-е место.

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