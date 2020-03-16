Традиционный концерт участников Евровидения не состоится

Организаторы в ближайшее время примут решение – перенесут они шоу или полностью отменят.

Ежегодный концерт участников песенного конкурса Евровидение не состоится в заявленные сроки в связи с развитием пандемии коронавируса в Европе.

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Об этом организаторы шоу сообщили на своей странице в Facebook. "Правительство Нидерландов приняло решение расширить запрет на мероприятия с участием более чем 100 посетителей до понедельника, 6 апреля. Таким образом Eurovision in Concert 2020 не сможет состояться в субботу, 4 апреля. Здоровье наших посетителей, волонтеров и участвующих делегаций является нашим главным приоритетом, и поэтому мы будем полностью реагировать на меры, принятые нашим правительством", написали организаторы шоу. И пообещали через несколько дней обнародовать решением по поводу переноса или отмены концерта.

Как сообщал УНИАН, под вопросом находится проведение и самого конкурса, запланированного на середину мая в нидерландском Роттердаме. Европейский вещательный союз 13 марта сообщил, что пока ведет подготовку к шоу по намеченному плану, но внимательно следит за ситуацией и изучает все возможные сценарии развития событий.