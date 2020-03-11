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Названа дата продаж третьей волны билетов на Евровидение

14:30, 11 марта 2020
Кино и музыка
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Песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет в Роттердаме \ eurovision.tv

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Как сообщается на сайте eurovision.tv, 26 марта в 20:00 по центрально-европейскому времени билеты на Евровидение поступят в продажу через официального партнера - tickets.songfestival.nl. 

Билеты можно будет купить как на полуфиналы, так и на финал. Также можно будет купить билеты на репетицию (Family Show) или генеральный прогон (Jury show). Стоимость билетов от 18 до 248 евро.

Отметим, что организаторы песенного конкурса ежедневно следят за ситуацией с распространением коронавируса, о возможной отмене Евровидения пока информации нет. 

Песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет в Роттердаме в Нидерландах. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал - 16 мая.

Согласно результатам жеребьевки Go-A станут участниками первого полуфинала, который запланирован на 12 мая, и выйдут на сцену во второй половине концерта.

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Теги: #Евровидение