Фронтмен Coldplay стал школьником в новом клипе

Песня Champion Of The World вошла в восьмой альбом Coldplay.

Британская группа Coldplay, после презентации анимационного клипа Daddy выпустила видео на композицию под названием Champion Of The World.

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Сингл вошел в восьмой альбом Coldplay - Everyday Life. Релиз пластинки состоялся в ноябре прошлого года.

Песня посвящена вокалисту инди-рок-группы Frightened Rabbit Скотту Хатчинсону, который покончил с собой в мае 2018 года.

Режиссером клипа стала Клои Бейли. В ролике фронтмен группы Крис Мартин выступил в роли школьника.