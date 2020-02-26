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Фронтмен Coldplay стал школьником в новом клипе

12:58, 26 февраля 2020
Кино и музыка
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Мартин выступил в роли школьника \ скриншот с видео

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Сингл вошел в восьмой альбом Coldplay - Everyday Life. Релиз пластинки состоялся в ноябре прошлого года.

Песня посвящена вокалисту инди-рок-группы Frightened Rabbit Скотту Хатчинсону, который покончил с собой в мае 2018 года.

Режиссером клипа стала Клои Бейли. В ролике фронтмен группы Крис Мартин выступил в роли школьника.

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Теги: #клип#группа