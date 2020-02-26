Фронтмен Coldplay стал школьником в новом клипе
12:58, 26 февраля 2020Кино и музыка
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Песня Champion Of The World вошла в восьмой альбом Coldplay.
Мартин выступил в роли школьника \ скриншот с видео
Британская группа Coldplay, после презентации анимационного клипа Daddy выпустила видео на композицию под названием Champion Of The World.
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Сингл вошел в восьмой альбом Coldplay - Everyday Life. Релиз пластинки состоялся в ноябре прошлого года.
Песня посвящена вокалисту инди-рок-группы Frightened Rabbit Скотту Хатчинсону, который покончил с собой в мае 2018 года.
Режиссером клипа стала Клои Бейли. В ролике фронтмен группы Крис Мартин выступил в роли школьника.
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