Не хватает драйва: The Hardkiss выпустили новый клип на песню "Косатка" (видео)

Не всем поклонникам группы понравилась композиция.

В среду, 19 февраля, рок-группа The Hardkiss презентовала новую украиноязычную песню «Косатка». Вместе с треком вышел и видеоклип к ней.

Читайте такжеСолистка The Hardkiss примеряла 10 необычных образов в лирик-видео на новую песню (фото)Премьера ролика состоялась на YouTube-канале коллектива.

Режиссером клипа выступил креативный продюсер и гитарист группы Вал Бебко, по задумке которого он снят в синих тонах.

Многие из поклонников уже успели оценить новый клип группы. Среди позитивных откликов: «браво, невероятно», «очень красиво и проникновенно», «очень расслабляет».

Однако, стоит отметить, далеко не всем понравилась композиция. Некоторые в комментариях к ролику признались, что ждали от Hardkiss что-то «более динамичное».

«Большая и грустная», и сказать больше нечего... Обожаю вас, но когда будет что-то более яркое и динамичное? Верните 2018», – отметила один из пользователей.

«Что лирика, что визуал – завораживают. Но так много нас, кто скучает по драйву. Ах, как хочется, чтобы колонки просто разрывало», – добавила еще одна поклонница.

Ранее УНИАН сообщал, как совместный клип Тины Кароль и солистки The Hardkiss за сутки вышел в лидеры трендов YouTube.