Украинский режиссер обвинил авторов сериала "Чернобыль" в плагиате

По словам режиссера Андрея Приймаченко, команда создателей сериала не связывалась с ним относительно использования видео.

Украинский режиссер Андрей Приймаченко заявляет, что его видео использовали в сериале НВО «Чернобыль» без разрешения.

Об этом сообщает Детектор медиа.

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Речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 года диспетчера центрального пункта пожарной связи с диспетчерами военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС.

Соответствующее видео загружено в YouTube на канале «Студия Передовая» 18 марта 2013 года, автором которого является Андрей Приймаченко. Аналогичное видео есть в первой серии «Чернобыля».

По словам Приймаченко, команда создателей сериала не связывалась с ним относительно использования видео.

«Я делал это видео, рисовал графику, не с коммерческой целью, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС, и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился относительно его использования... В первую очередь, я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте», - сказал Примаченко.

В свою очередь Евгения Яцута, исполнительный продюсер Radioactive Films, отмечала, что именно их организация занималась решением всех вопросов, касающихся использования в сериале объектов, на которые распространяется авторское право.

В комментариях под постом Андрея Приймаченко в Facebook, где он высказал свои претензии, Евгения Яцута ответила: «Идет речь об оригинальной аудиозаписи диспетчеров, которые созвали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?» На что Приймаченко ответил: «Под вопросом не аудио часть, а видео».

Впоследствии Radioactive Films ответили Приймаченко в Facebook, что «права на использование этого видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве». А Евгения Яцута предложила Андрею Приймаченко связаться с организацией, если он имеет письменное подтверждение своего авторства.

Янина добавила, что «видео выложено на многих страницах интернета и считается созданным во времена СССР».

Впрочем Приймаченко подчеркнул: у него есть исходный файл использованного в сериале ролика, то есть именно он является его автором. Над документом, который может подтвердить авторство, - работает.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в 20:45 на «1+1» состоится украинская телепремьера самого лучшего сериала всех времен по версии IMDb «Чернобыль».