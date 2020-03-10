Появился финальный трейлер приключенческого фильма "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант (видео)

Фильм расскажет о капитане корабля, который без особого энтузиазма соглашается помочь известной исследовательнице Лили Хоутон и её брату.

Появился финальный трейлер «Круиза по джунглям» - новой приключенческой картины, главные роли в которой исполняют Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

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Лента основана на аттракционе «Диснейленда», где посетителей возят «по рекам всего мира». Фильм расскажет о капитане корабля, который без особого энтузиазма соглашается помочь известной исследовательнице Лили Хоутон и её брату. Вместе они отправляются на поиски магического древа, которое, по слухам, обладает магическими целебными свойствами.

Но, разумеется, эту цель преследуют не только герои, но и злодеи. А если сила дерева окажется не в тех руках, она может пробудить «древнее зло».