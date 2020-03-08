В сеть "слили" песню Little Big для Евровидения 2020 (аудио)

Предполагается, что российская группа выступит в Роттердаме с треком Uno.

В интернет "слили" отрывок ранее неизвестной песни российской фрик-группы Little Big, с которой она может выступить на Евровидении 2020 в Роттердаме.

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15-секундный ролик был опубликован на видеохостинге YouTube пользователем под ником Sema. Предполагается, что трек получил название Uno.

Солистка Little Big Софья Таюрская на своей странице в Instagram заявила, что Uno не имеет никакого отношения к песенному конкурсу.

Пиар-менеджер российских участников "Евровидения" Полина Храмова отметила, что сингл Little Big появится в официальных аккаунтах исполнителей до 9 марта, передает "Телепрограмма".

Как сообщал УНИАН, на Евровидении 2020 Россию представит фриковая группа Little Big. От Украины на конкурс поедет группа Go_A.